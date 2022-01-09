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Общество / Космос
9 января 2022, 12:01

Учёные прогнозируют опасное сближение астероида с Землёй в 2095 году

Астероид

Вероятность столкновения космического объекта с планетой составляет менее 1%. Фото: сайт Роскосмоса.

В апреле 2095 года астероид UL17, который был недавно обнаружен учёными, будет пролетать в опасной близости от Земли. Вероятность столкновения космического объекта с планетой составляет менее 1%.

Информацию о новом астероиде передал в Роскосмос Институт прикладной математики РАН.

"С 27 октября по 29 декабря 2021 года (в одной оппозиции) мировыми обсерваториями получены 74 позиционных измерения астероида UL17. Текущая вероятность столкновения с Землёй составляет 0,02%", –говорится в сообщении на сайте Роскосмоса.

Также учёные передали сведения об астероиде "Апофис" – вероятность его столкновения с Землёй составляет 0,000001%. Отмечается, что всего в 2021 году Институт прикладной математики РАН передал в Роскосмос 5 797 измерений по 106 астероидам и 31 комете.

Напомним, что 12 декабря комета Леонарда подлетала к Земле на минимальное расстояние для наблюдений невооружённым глазом. Расстояние между нашей планетой и кометой составило 35 млн км, что в 90 раз дальше Луны.

Областная газета Свердловской области

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