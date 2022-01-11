Уральцы смогут разглядеть на небе Уран

Растущая Луна пройдёт южнее ледяного гиганта. Фото: виртуальный планетарий «Стеллариум»

Вечером 11 января жители Свердловской области смогут отыскать на небе Уран, который окажется рядом с Луной. Правда, для этого понадобится бинокль или любительский телескоп.

Растущая Луна пройдёт южнее ледяного гиганта. Отыскать седьмую планету можно будет на тёмном небе, начиная с 19:00.

«Для обладателей телескопа: 11 января Луна окажется рядом с планетой Уран, 2,3 градуса. В целом этот год можно будет назвать годом Урана, так как Луна покроет его в конце года несколько раз, в том числе и во время затмения Луны (8 ноября 2022 года)», — рассказал инженер учебной обсерватории УрФУ Владилен Санакоев.

Добавим, что Уран в этом году движется по созвездию Овен. В противостояние с Солнцем планета вступит 9 ноября и будет хорошо видна невооружённым глазом.

Уран — седьмая по удалённости от Светила планета. Она относится к ледяным гигантам и названа в честь греческого бога неба Урана. Это самая холодная планета Солнечной системы с минимальной температурой -224 °C. У неё обнаружены 27 естественных спутников, а также слабо выраженная система колец. Разглядеть диск Урана поможет телескоп от 80 мм в диаметре с увеличением более 80 крат и прозрачное небо. Невооружённым глазом планету можно наблюдать в периоды новолуний на тёмном чистом небе, лучше всего осенью.

Уран можно наблюдать в течение всей ночи. Фото: Московский планетарий