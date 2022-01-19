Темы дня

Общество / Космос
19 января 2022, 17:29

Российские космонавты вышли в открытый космос впервые в 2022 году

Земля

Для Петра Дуброва это четвёртый выход в открытый космос, Антон Шкаплеров покинул МКС в третий раз. Фото: Роскосмос

Космонавты Роскосмоса Антон Шкаплеров и Пётр Дубров открыли люк и вышли в открытый космос. Это первый выход наших космонавтов в 2022 году.

Ожидается, что миссия продлится 6,5 часов. За это время космонавты сделают поручни для перехода между модулями "Наука" и "Причал", установят антенны пассивной системы сближения "Курс-П" на внешней поверхности "Причала", переустановят телекамеру и проложат телевизионный кабель. Космонавты вышли в космос из модуля "Поиск" в 17:00.

"Основной задачей выхода в открытый космос станет интеграция узлового модуля "Причал" в состав российского сегмента МКС", — рассказали в Роскосмосе.

Добавим, что для Петра Дуброва это четвёртый выход в открытый космос, Антон Шкаплеров работает за пределами МКС в третий раз.

Напомним, что Пётр Дубров прилетел на Международную космическую станцию в апреле 2021 года. Антон Шкаплеров в октябре стал командиром киноэкипажа в составе актрисы Юлии Пересильд и режиссёра Клима Шипенко.

Работы в открытом космосе космонавты и специалисты между собой называют "космическим альпинизмом". Космонавты "прикрепляются" к Международной космической станции - они цепляются карабинами к специальным поручням, которые размещены на внешней поверхности МКС. Карабины находятся на концах страховочных фалов, которые прикреплены к скафандрам.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
19.01.2022, 21:41 / Общество
Замглавы Минтранса РФ Владимира Токарева задержали по подозрению в коррупции
19.01.2022, 20:37 / Общество
Жителя Верхней Пышмы привлекут к ответственности за ложный вызов спасателей
19.01.2022, 18:59 / Общество
Президент Союза педиатров России заявила, что без вакцинации подростков пандемию не остановить
19.01.2022, 17:55 / Экономика
На Среднем Урале частные инвесторы будут участвовать в строительстве и восстановлении 14 объектов
19.01.2022, 17:29 / Общество
Российские космонавты вышли в открытый космос впервые в 2022 году