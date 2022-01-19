Российские космонавты вышли в открытый космос впервые в 2022 году

Космонавты Роскосмоса Антон Шкаплеров и Пётр Дубров открыли люк и вышли в открытый космос. Это первый выход наших космонавтов в 2022 году.
Ожидается, что миссия продлится 6,5 часов. За это время космонавты сделают поручни для перехода между модулями "Наука" и "Причал", установят антенны пассивной системы сближения "Курс-П" на внешней поверхности "Причала", переустановят телекамеру и проложат телевизионный кабель. Космонавты вышли в космос из модуля "Поиск" в 17:00.
"Основной задачей выхода в открытый космос станет интеграция узлового модуля "Причал" в состав российского сегмента МКС", — рассказали в Роскосмосе.
Добавим, что для Петра Дуброва это четвёртый выход в открытый космос, Антон Шкаплеров работает за пределами МКС в третий раз.
Напомним, что Пётр Дубров прилетел на Международную космическую станцию в апреле 2021 года. Антон Шкаплеров в октябре стал командиром киноэкипажа в составе актрисы Юлии Пересильд и режиссёра Клима Шипенко.
Работы в открытом космосе космонавты и специалисты между собой называют "космическим альпинизмом". Космонавты "прикрепляются" к Международной космической станции - они цепляются карабинами к специальным поручням, которые размещены на внешней поверхности МКС. Карабины находятся на концах страховочных фалов, которые прикреплены к скафандрам.