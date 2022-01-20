Космонавт из Екатеринбурга Сергей Прокопьев второй раз полетит на МКС

Полёт в этом году станет для нашего земляка вторым по счёту. Фото: Галина Соловьёва

Екатеринбуржец Сергей Прокопьев второй раз отправится в космос. Он полетит на МКС в сентябре 2022 года с космонавтами Дмитрием Петелиным и Анной Кикиной.

Их полёт был утверждён в мае 2021 года, сейчас его подтвердила Межведомственная комиссия по отбору космонавтов. Они полетят на корабле "Союз МС-22", Сергей Прокопьев станет командиром экипажа. Возвращение на Землю запланировано на весну 2023 года — в год, когда Екатеринбург будет отмечать 300-летний юбилей.

"В случае подписания между Роскосмосом и NASA соглашения о "перекрёстных" полётах на МКС Анну Кикину планируется ввести в состав основного экипажа корабля Crew Dragon, запуск которого предполагается в августе 2022 года, а вместо неё в состав основного экипажа корабля "Союз МС-22" — астронавта NASA Франциско Рубио", — сообщили в Роскосмосе.

В прошлом году Сергей Прокопьев лично подтверждал корреспонденту "Областной газеты" информацию о том, что снова отправится в космос. Он также сообщал, что войдёт в дублирующий состав экипажа экспедиции МКС-67, который полетит на МКС на полгода раньше. В основной состав мартовской экспедиции – 2022 входят космонавты Роскосмоса Олег Артемьев, Денис Матвеев и Сергей Корсаков.

"Впервые в истории проекта МКС экипаж "Союза" будет включать трёх российских профессиональных космонавтов", — прокомментировали в Роскосмосе предстоящий мартовский полёт.

Добавим, что в экипажи кораблей "Союз МС" со стартами в 2023–2024 годах впервые включены космонавты набора 2018 года: Константин Борисов, Александр Горбунов, Александр Гребёнкин, Алексей Зубрицкий, Сергей Микаев и Олег Платонов.