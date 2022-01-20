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Общество / Космос
20 января 2022, 12:03

Космонавт из Екатеринбурга Сергей Прокопьев второй раз полетит на МКС

Сергей Прокопьев со своим скафандром

Полёт в этом году станет для нашего земляка вторым по счёту. Фото: Галина Соловьёва

Екатеринбуржец Сергей Прокопьев второй раз отправится в космос. Он полетит на МКС в сентябре 2022 года с космонавтами Дмитрием Петелиным и Анной Кикиной.

Их полёт был утверждён в мае 2021 года, сейчас его подтвердила Межведомственная комиссия по отбору космонавтов. Они полетят на корабле "Союз МС-22", Сергей Прокопьев станет командиром экипажа. Возвращение на Землю запланировано на весну 2023 года — в год, когда Екатеринбург будет отмечать 300-летний юбилей.

"В случае подписания между Роскосмосом и NASA соглашения о "перекрёстных" полётах на МКС Анну Кикину планируется ввести в состав основного экипажа корабля Crew Dragon, запуск которого предполагается в августе 2022 года, а вместо неё в состав основного экипажа корабля "Союз МС-22" — астронавта NASA Франциско Рубио", — сообщили в Роскосмосе.

В прошлом году Сергей Прокопьев лично подтверждал корреспонденту "Областной газеты" информацию о том, что снова отправится в космос. Он также сообщал, что войдёт в дублирующий состав экипажа экспедиции МКС-67, который полетит на МКС на полгода раньше. В основной состав мартовской экспедиции – 2022 входят космонавты Роскосмоса Олег Артемьев, Денис Матвеев и Сергей Корсаков.

"Впервые в истории проекта МКС экипаж "Союза" будет включать трёх российских профессиональных космонавтов", — прокомментировали в Роскосмосе предстоящий мартовский полёт.

Добавим, что в экипажи кораблей "Союз МС" со стартами в 2023–2024 годах впервые включены космонавты набора 2018 года: Константин Борисов, Александр Горбунов, Александр Гребёнкин, Алексей Зубрицкий, Сергей Микаев и Олег Платонов.

Полёт в этом году станет для нашего земляка вторым по счёту. Впервые он отправился на МКС 6 июня 2018 года в качестве командира корабля "Союз МС-09" вместе с астронавтом NASA Сериной Ауньон-Чэнселлор и астронавтом Европейского космического агентства Александром Герстом. В составе экспедиции МКС-56/57 уралец провёл за пределами Земли 196 суток 17 часов 49 минут. За это время он осуществил на борту станции несколько десятков научных экспериментов и совершил два выхода в открытый космос.

В 2018 году Сергей Прокопьев звонил корреспонденту "Областной газеты" прямо с борта МКС. А в марте 2019 года, во время своей послеполётной реабилитации, он стал гостем нашей редакции. В эксклюзивном интервью он рассказал о своём полёте, жизни на борту МКС, планах по высадке на Луну, зелёных человечках и будущем музее космонавтики в Екатеринбурге. Затем, в преддверии Дня космонавтики, корреспонденты "Облгазеты" встретились с космонавтом Сергеем Прокопьевым в Звёздном городке и побывали на Международной космической станции.

Областная газета Свердловской области

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