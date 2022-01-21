Уральские учёные показали уникальный метеорит из Антарктиды

Так выглядит фрагмент метеорита, найденный уральскими учёными в Антарктиде. Фото: Метеоритная экспедиция УрФУ / Виталий Лазо

В конце прошлого года в Екатеринбург вернулись участники второй Антарктической метеоритной экспедиции Уральского федерального университета. В ледяной пустыне они обнаружили фрагмент космического вещества массой 125 граммов. Исследователям предстоит определить его точный состав — эти данные представляют большой научный интерес для ответа на вопрос о происхождении нашей Вселенной. О том, как прошла экспедиция, в эксклюзивном интервью «ОГ» рассказал руководитель её поискового отряда Александр ПАСТУХОВИЧ.

Пришелец из космоса

– Александр Юрьевич, расскажите о вашей находке.

– Это небольшой фрагмент метеорита. На нём есть характерные следы плавления при прохождении через атмосферу, а по составу и соотношению минералов он не соответствует земным породам. Метеорит уникальный — у него нет аналогов в базе данных метеоритного бюллетеня. Чтобы окончательно доказать его космическое происхождение, нам осталось провести изотопный анализ. В этом вопросе наш вуз сотрудничает с Казанским федеральным университетом (КФУ) и Институтом геологии и геохимии УрО РАН. У них есть специальное оборудование для детального изучения. Всеми работами руководит профессор УрФУ Виктор Гроховский. Как только изучим образец, подадим заявку на его регистрацию в номенклатурный комитет Международного метеоритного общества. До этого момента увидеть метеорит будет нельзя.

– Как вы попали в Антарктиду?

– Учёные могут работать на Южном континенте только по программам, согласованным с Российской антарктической экспедицией — таковы правила. Наша экспедиция стартовала 22 октября из Москвы в Кейптаун. Там мы провели три недели в карантине и 13 ноября отправились к полярной станции «Новолазаревская». Летели шесть часов, расстояние от Кейптауна до станции – 4500 километров, почти пол-России.

– Где проходили поиски?

– Наша команда работала в горном массиве Вольтат на высоте 2200–2800 метров над уровнем моря. В зону поиска мы вылетели 14 ноября с Новолазаревской, массив находится в 200 километрах от неё. Точку выбирали сами по космическим снимкам – искали характерную зону накопления метеоритного вещества. В Антарктиде есть ледовые купола высотой до 4 тысяч метров над уровнем моря, лёд двигается со скоростью 6–8 км в год от куполов к побережью. В некоторых районах он встречает на своём пути преграду — горы. Под действием сильнейших катабатических ветров, скорость которых достигает 300 км в час, лёд разрушается, и всё, что было внутри него в течение миллионов лет, накапливается на склонах гор. Так образуются морены вдоль горных массивов, где концентрируются фрагменты космических образцов.

Горы массива Вольтат, где обнаружили внеземную находку. Площадь массива составляет 25,6 тысячи квадратных километров, его длина – 242 км, ширина – 236 км. Высшая точка – 2970 метров. Фото: Александр Пастухович

«Дульник» и новый штамм

– Кроме этой находки удалось обнаружить что-нибудь ещё?

– Нет. Да и на неё мы наткнулись случайно. На третий день экспедиции было восхождение на гору, и на её склоне один из членов нашей команды Руслан Колунин увидел чёрный камень. По форме, цвету и магнитным свойствам он отличался от камней на склоне. Продолжить поиски не получилось — на следующий день температура воздуха опустилась ниже -35 °С, ветер усилился до 40 метров в секунду. Возникла аварийная ситуация — шквал ветра порвал один из тамбуров нашей палатки и поломал опорные дуги. Мы всё починили, но ночью ветер снова сложил палатку. Тогда мы её полностью разобрали, переставили, укрепили, сделали новую ветрозащитную стенку и уже планировали приступить к работам, но пришла метеосводка, что через полтора дня погода ухудшится и буран будет целую неделю. В этих условиях мы приняли единственно верное решение – свернули поиски.

Александр Пастухович показывает фрагмент космического вещества, который нашла метеоритная экспедиция УрФУ. Фото: Алексей Кунилов

– А дальше что было?

– Утром вызвали самолёт: три часа на сборы, 40 минут полёта — и мы на аэродроме станции «Новолазаревская». В итоге вместо 21 дня экспедиция продлилась всего неделю. Нас разместили в оборудованных балках с камбузом и тёплым туалетом. Непогода действительно зарядила на неделю. Как говорят полярники, бушевал «дульник». Потом трое суток заняла расчистка взлётно-посадочной полосы от снега – семь ратраков работали круглосуточно.

– Но на этом ваши приключения не закончились: в конце ноября в ЮАР впервые зарегистрировали омикрон-штамм коронавируса. Пришлось задержаться?

– Это уже было не так интересно. 28 ноября за нами прислали самолёт и доставили в Кейптаун. В аэропорту мы узнали, что наш рейс «Турецких авиалиний» отменён. Мы планировали вылететь 6 декабря, но нам удалось купить билеты на рейс «Эфиопских авиалиний». Правда, их стоимость оказалась значительно выше, чем мы ожидали. В аэропорту Домодедово мы прошли карантинный барьер и не попали в обсервацию, поскольку экспресс-тест оказался отрицательным. Но по прибытии в Екатеринбург 4 декабря пришлось уйти на двухнедельную самоизоляцию.

– Вы за всю жизнь не сдавали столько тестов на COVID-19, сколько пришлось при подготовке к экспедиции и для возвращения домой?

– И не говорите: их количество за полтора месяца – не меньше десятка. У нас же был карантин ещё до Антарктиды: пока жили в Кейптауне, регулярно сдавали тесты на коронавирус и экспресс-тест перед посадкой в самолёт, потому что на Южный континент категорически нельзя завезти коронавирус. Полярники живут на станциях целый год, медицинское обеспечение хоть и есть, но последствия заболевания могут быть разными. В дороге до России то же самое: прошли тестирование сначала в Южной Африке, затем на пересадке в Аддис-Абебе. Чтобы полностью исключить возможность заражения, даже сделали в Кейптауне прививку американской вакциной «Johnson&Johnson».

Вечерние посиделки

– Кто вошёл в состав вашей команды?

– Она получилась особенной, все участники были экспертами в своих областях. С нами был профессор, проректор по науке КФУ Данис Нургалиев. Он очень хорошо показал себя в полевых условиях, в оценке геологических процессов на массиве Вольтат. Два профессиональных горных гида Виталий Лазо и Руслан Колунин – так же, как и я, участники первой метеоритной экспедиции УрФУ в Антарктиду. Ребята обеспечивали безопасность экспедиции на месте. Всё-таки сложный рельеф, ледяные трещины, перепады высот и холодовая усталость давали о себе знать. Кроме того, Виталий Лазо ещё и опытный видеооператор. У нас было с собой девять камер: шесть гоу-про, два дрона и одна профессиональная. Эти записи лягут в основу фильма о нашей экспедиции. И наконец, опытный альпинист Андрей Назаров, который выступил инвестором экспедиции, и российский космонавт Сергей Кудь-Сверчков. Он тоже имеет навыки альпинизма и спелеологии. Проблем во взаимоотношениях между членами команды не было, но в тех условиях иначе и нельзя.

Участники экспедиции. Слева направо: Данис Нургалиев, Сергей Кудь-Сверчков, Руслан Колунин, Александр Пастухович, Андрей Назаров, Виталий Лазо. Фото: Метеоритная экспедиция УрФУ / Виталий Лазо

– Сколько денег ушло на организацию экспедиции?

– Около 30 миллионов рублей. Источников финансирования было три: УрФУ, КФУ и Андрей Назаров — он внёс основную часть средств. Мы сразу после первой экспедиции в 2015/2016 году пытались организовать вторую и в 2019-м, и в 2020-м, но удалось только сейчас благодаря поддержке университетов и частного инвестора. Тут ведь решает всё сильная мотивация. Для меня первая поездка в Антарктиду была воплощением детской мечты. Точно такой же для других участников стала вторая экспедиция.

Голубой лёд Антарктиды, образцы которого должны были привезти уральские учёные для исследований. Фото: Александр Пастухович

– Какой у вас был распорядок дня?

– Подъём в 8 утра. Завтрак, полевые выходы на поиски метеоритов, разведка территории на снегоходе. К вечеру – возвращение в лагерь, ужин, беседы в палатке и отбой в полночь. Это без учёта того, что часть времени уходила на жизнеобеспечение — надо было соорудить базовый лагерь, отремонтировать его и снова построить. Чтобы приготовить еду, кололи лёд, растапливали его и кипятили воду. Питались сублиматами для альпинистов — они питательные и вкусные. Скучно не было – за кружкой чая много общались: о метеоритах, полётах в космос, спорте. Виталий Лазо рассказывал о горах Непала и Пакистана и его проекте «Фрирайд в зоне смерти» – это бескислородные подъёмы на восьмитысячники с последующим спуском на горных лыжах. Профессор Нургалиев — о методах поиска космического вещества на Земле, а Сергей Кудь-Сверчков — о Международной космической станции.

Базовый лагерь команды. Длина трёхслойной палатки – семь метров, ширина – три, высота – два. Но даже она не выдержала антарктического ветра. Фото: Александр Пастухович

АКТУАЛЬНО – В начале февраля в Верхней Пышме откроются планетарий и музей космоса. Будете сотрудничать с ними? – Безусловно, это важный просветительский проект для молодёжи. Мы передадим в экспозицию музея часть своих фрагментов метеоритного вещества. Кроме того, наши учёные смогут читать там лекции по астрономии и физике, проводить обучающие семинары по поиску метеоритов и их классификации. Я сам довольно часто езжу по школам с лекциями, а профессор Гроховский занимается этим постоянно и очень давно. То, что в школы вернули астрономию, – это здорово, они формируют у подростков целостную картину мира. Интерес в глазах детей есть. Поэтому в настоящее время разрабатывается отдельная учебная программа по материаловедению космического вещества на базе кафедры «Физические методы и приборы контроля качества» Физико-технологического института УрФУ.

Защита от астероидов

– Почему с вами отправился космонавт?

– Мы сознательно пригласили Сергея Кудь-Сверчкова в состав команды, чтобы он своими глазами увидел потенциал изучения Южного континента для российской космической программы. У США с 1976 года действует научная экспедиция ANSMET по поиску метеоритов в районе Трансантарктических гор, которую финансирует NASA. Американцы вкладывают в это значительные средства: за 45 лет они нашли более 20 тысяч образцов космического вещества. Помимо всего, NASA занимается там тренировкой астронавтов и тестирует космическую технику — все марсоходы, которые сейчас работают на Красной планете, прошли испытания в тяжелейшем климате Антарктики. Всё это может и Россия.

Поэтому наша стратегическая цель — сделать экспедиции на Южный континент регулярными. Поиск метеоритов на Земле стоит на порядки дешевле, чем запуск автоматических аппаратов к астероидам или планетам. Возможно, что Роскосмос всё-таки станет нашим партнёром. У нас есть желание повторить экспедицию в тот же район, потому что мы не полностью выполнили научную программу в силу сложившихся обстоятельств. Можем отправиться хоть сейчас, если будет финансирование: у нас остался полный комплект снаряжения и даже питания.

– Зачем учёные исследуют метеориты?

– Здесь два аспекта. Изучая космическое вещество, мы накапливаем фундаментальные знания об образовании Солнечной системы. Эти данные важны для понимания того, как формировалась Вселенная. А во-вторых, есть такое понятие, как «астероидная безопасность». Челябинский метеорит снова привлёк внимание к этой теме. Его появление было достаточно внезапным: защиты нет, а урон большой — выбитые стёкла, травмы у людей. Но могут быть и гораздо более серьёзные последствия. Поэтому знания о свойствах космических тел могут помочь в предотвращении планетарной катастрофы. На основе прочностных характеристик можно выбрать наиболее оптимальный способ воздействия на астероид, представляющий угрозу планете.

– Чем их сбивать — лазером или ядерной ракетой?

– Я бы не стал говорить так однозначно, потому что это ещё не проработанный и дискуссионный вопрос. У нас нет никакой практики: сейчас на учёте наблюдается около 200 тысяч потенциально опасных астероидов. Мы знаем точки их пересечения с орбитой Земли, но этого факта недостаточно для принятия конкретных решений. Всё будет зависеть от механических свойств этих небесных тел. Метеоритика как раз и занимается их изучением.

– В найденном вами образце могут быть внеземные биологические следы? Американцы ведь нашли в Антарктиде марсианский метеорит ALH 84001 и в 1996 году обнаружили в нём вероятные структуры внеземных бактерий.

– С нашим метеоритом это едва ли возможно. Когда метеорит проходит сквозь атмосферу Земли, его поверхность нагревается до нескольких тысяч градусов, и все биологические объекты сгорают. Для их поиска лучше подходит космическая пыль: она плавно опускается на поверхность планеты и может накапливаться во льдах. Частью научной программы нашей экспедиции был отбор образцов голубого льда для обнаружения в них космической пыли, но мы не успели это сделать. Зато в первой экспедиции мы взяли несколько образцов льда не только с поверхности, но и из трещины глубиной 10 метров. Они в замороженном состоянии были доставлены в лабораторию криоастробиологии Петербургского института ядерной физики. Лёд этот аккуратно растопили, пыль отделили и подвергли её различным исследованиям. Каких-либо бактерий учёные не выявили.

Кстати Истоки метеоритики в УрФУ восходят к 1970-м годам, когда в руки Виктора Гроховского попали частицы лунной пыли, доставленные на Землю советскими миссиями «Луна-16», «Луна-20» и «Луна-24». А метеоритная экспедиция УПИ появилась в 1986 году. В первый раз она отправилась в горы Восточного Саяна на поиски метеорита Чинге, упавшего на Землю около 15 тысяч лет назад. Всего же за 35 лет учёные и энтузиасты совершили 32 поисковые операции в разных странах мира — России, Иране, Чили, Монголии, Туркменистане. В общей сложности было собрано более 500 килограммов космического вещества.

Взгляд в небо

– Метеоритная экспедиция УрФУ одна из лучших в России?

– На самом деле среди российских университетов она единственная. Поиском метеоритов занимаются в основном любители, для многих из них в этом есть ещё и коммерческая составляющая — один грамм метеоритного вещества может стоить от 1 до 100 долларов. Мы же не только исследуем древние космические события, но и выезжаем на свежие падения. В нашем активе есть два метеорита, найденных по горячим следам, – Аннама на Кольском полуострове и Озёрки в Липецкой области. Чтобы проводить такие расчёты, нужны хорошие математические модели. Наши коллеги в университете Хельсинки постоянно подключаются к решению этих задач. Аннама – как раз один из первых результатов совместной деятельности с финскими учёными, мы его нашли весной 2014 года в 100 километрах от Мурманска.

– Вы, словно американские охотники за торнадо, которые лезут в самую гущу малоизученных природных явлений…

– У нас так было с метеоритом Озёрки. Его падение произошло 21 июня 2018 года, а 22-го мы уже сели в машину и выехали в одноимённое село в 70 километрах от Липецка. Доехали за два дня, ещё столько же времени опрашивали свидетелей падения, смотрели любительские снимки и видеозаписи, в том числе в Интернете. А потом составили расчётную схему и через полтора часа после этого обнаружили первый образец массой 60 граммов. В совокупности мы нашли около двух килограммов метеоритного вещества. После нас в селе Озёрки работали поисковики-любители – им удалось поднять ещё около 50 килограммов. Через месяц после этой находки состоялся съезд Международного метеоритного общества в Москве, и в день его открытия метеорит уже был зарегистрирован. Мы привезли на съезд образцы и передали их коллегам в другие лаборатории мира.

Между тем Антарктическая метеоритная экспедиция УрФУ — первый в истории современной России научный проект по поиску метеоритного вещества на Южном континенте. Идея её организации принадлежит Виктору Гроховскому. Первая экспедиция проходила с 20 декабря 2015-го по 10 января 2016 года в районе гор Ломоносова в 100 километрах от станции «Новолазаревская». В течение трёх недель команда из шести молодых учёных из Екатеринбурга и Перми собрала два образца космического вещества. Бюджет экспедиции составил около 9,5 миллиона рублей.

– Что необходимо сделать для защиты Земли от метеоритов?

– Нужны комплексные усилия всех специалистов. В первую очередь это астрономы, которые наблюдают за небом и фиксируют все потенциально опасные объекты с помощью телескопов на Земле и в космосе. А для метеоритики самое оптимальное — создание болидных сетей. Это сеть станций слежения за метеорами, на которых установлены видеокамеры. Они наблюдают за небом и фиксируют падения. Серверы накапливают всю информацию и обрабатывают её, а специальные программы позволяют отфильтровать ложные сигналы от реальных, например, отличить метеорит от пролетающего самолёта. Координаты камер известны, поэтому траектории, которые они снимут, позволяют с очень большой точностью определить потенциальное место падения. Такие сети есть в Австралии, Финляндии, Чехии, США, Канаде. В нашей стране всё на любительском уровне. Хотя в Свердловской области есть те, кто интересуется этой темой: в Ирбите живёт фотограф Илья Янковский, который у себя во дворе поставил камеру и наблюдает за небом. Когда происходят какие-то события в нашем или соседних регионах, мы пользуемся его снимками и видео.

Досье «ОГ» Александр ПАСТУХОВИЧ родился в 1958 году в Свердловске. Учился в средней школе № 104. В 1982 году окончил физико-технический факультет УПИ, через пять лет защитил кандидатскую диссертацию. В настоящее время — младший научный сотрудник кафедры «Физические методы и приборы контроля качества» Физико-технологического института УрФУ, действительный член Русского географического общества и Международного метеоритного общества. После окончания вуза занимался альпинизмом в альпсекции УПИ. Совершал восхождения в горах Кавказа, Заилийского Алатау, Фанских горах. Путешествовал в Непал для трекинга в базовые лагеря под Аннапурной и Эверестом. Последние 15 лет увлекается путешествиями по России и миру на мотоцикле. Объехал всю Центральную Европу, совершил кольцевой маршрут по Новой Зеландии, неоднократно пересекал Полярный круг.

Горный массив Вольтат находится в Восточной Антарктиде на расстоянии около 300 км от морского побережья. Фото: Алексей Кунилов

Этого вязаного пингвина участники первой Антарктической метеоритной экспедиции УрФУ брали с собой в качестве талисмана. Фото: Алексей Кунилов