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Общество / Космос
24 января 2022, 08:13

Уральцы смогут наблюдать за пролётами МКС до конца января

МКС летит над Землёй

Обычно МКС видна несколько минут в юго-западной части неба. Фото: со страницы Антона Шкаплерова во "ВКонтакте"

В конце января жители Свердловской области смогут увидеть в небе Международную космическую станцию. Самое яркое появление МКС произойдёт 28 января после 19:00.

Наблюдения можно начинать с 24 января по вечерам. Сегодня станция покажется дважды — с 19:04 до 19:08 и с 20:40 до 20:41. Её можно будет заметить на ясном небе невооружённым глазом.

"Наиболее благоприятные дни для наблюдений — последние пять дней января. Если вы готовы потратить по расписанию четыре минуты своего времени, то вы сможете увидеть, как строго по графику на западе восходит невзрачная "звёздочка" и плавно движется в восточном направлении. Пролетает рядом с Юпитером и, постепенно разгораясь, она всё больше и больше обращает на себя внимание. Продолжая плавный полёт, станция вскоре исчезает искоркой в тени Земли, едва успев пересечь пояс Ориона", — рассказал инженер учебной обсерватории УрФУ Владилен Санакоев.

Добавим, что обычно МКС видна несколько минут в юго-западной части неба. Для наблюдателей с Земли она представляется в виде букв "Н" или "Г". От самолёта её можно отличить по характерной скорости, времени полёта и направлению. У уральцев с телескопами есть шанс разглядеть её солнечные батареи.

На борту МКС сейчас находятся космонавты Роскосмоса Антон Шкаплеров и Пётр Дубров. Осенью этого года в космос второй раз в своей карьере отправится космонавт из Екатеринбурга Сергей Прокопьев.

Публикуем график январских пролётов станции:

Фото: график январских пролётов МКС
Фото: схема полёта МКС

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Областная газета Свердловской области

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