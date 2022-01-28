Уральцы смогут разглядеть в бинокль, как Венера, Марс и Луна выстроятся в одну линию

Наблюдать "космический треугольник" можно будет с 8:20 29 января. Фото: виртуальный планетарий Stellarium

Завтра уральцы смогут увидеть на фоне утренней зари, как Венера, Марс и Луна выстроятся в одну линию по диагонали. Слева к ним присоединится Меркурий.

Наблюдать "космический треугольник" можно будет с 8:20 29 января. По диагонали расположатся Венера и Марс, убывающая Луна будет видна у горизонта.

"В юго-восточной части неба, низко над горизонтом, на очень светлом небе появятся три планеты: Меркурий, Венера, Марс и к ним присоединится Луна. Лучше всего использовать бинокль для наблюдений. Визуально все планеты, за исключением Венеры, могут потеряться на фоне утренней зари", — рассказал инженер учебной обсерватории УрФУ Владилен Санакоев.

30 января Луна пройдёт ближайшую точку к Земле — перигей, которую проходит каждый месяц. Она окажется на расстоянии 362 249 км от центра нашей планеты.

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