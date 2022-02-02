Землю в феврале накроет магнитная буря

В феврале учёные прогнозируют слабые магнитные бури, первого уровня из пяти. Фото: прогноз магнитных бурь на февраль

Магнитная буря накроет Землю 3 и 5 февраля. Возмущённой магнитосфера нашей планеты будет сегодня, а также 6, 10, 18 и 25 февраля.

Такой прогноз дали в лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института имени П. Н. Лебедева РАН. Учёные отмечают, что возмущения магнитного поля Земли начали регистрировать после новогодних каникул, они продолжаются с некоторыми перерывами.

"Рост геомагнитной активности отражает начавшийся в начале года рост активности Солнца. Изменения на нашей звезде видны, фактически, невооружённым глазом: на диске Солнца присутствуют сразу нескольких крупных областей с солнечными пятнами; на изображениях короны Солнца в этих местах видны яркие активные области с протяжёнными системами магнитных петель. Есть вероятность, что общая активность Солнца останется повышенной ещё как минимум 1–2 месяца. Продолжение периода активности на более длительный срок маловероятно, так как Солнце находится пока на ранней стадии солнечного цикла, и пик его активности ожидается не раньше середины 2023 года", — сообщили в институте.

Добавим, что в феврале учёные прогнозируют слабые магнитные бури, первого уровня из пяти. Они не опасны для здоровья. Однако людям с заболеваниями сердечно-сосудистой системы и метеозависимым всё же стоит следить за артериальным давлением и регулярно принимать лекарства.

Напомним, что магнитосфера нашей планеты приходит в возмущённое состояние, когда в неё попадают выброшенные Солнцем сгустки плазмы. Одно из красивых проявлений магнитной бури – полярное сияние, которое не раз удавалось заснять космонавтам с борта МКС.

"Когда солнечный ветер врывается в магнитное поле Земли, он вызывает магнитную бурю, одновременно земное магнитное поле отклоняет заряженные частицы солнечного ветра, и они сталкиваются с верхними слоями атмосферы в полярных областях и начинают светиться на высоте от 100 до 400 км", — рассказал ранее "Областной газете" инженер учебной обсерватории УрФУ Владилен Санакоев.

Магнитная буря, запечатлённая с борта МКС. Фото: космонавт Роскосмоса Александр Мисуркин