Спасатели ЦВО подготовились к запуску екатеринбуржца в космос

Спасатели Центрального военного округа обеспечат в том числе безопасный запуск корабля с космонавтом из Екатеринбурга на борту. Фото: пресс-служба ЦВО

Спасатели ЦВО завершили подготовку к запускам и посадкам космических кораблей "Союз МС". Встречать космонавтов и запускать их к МКС нужно будет уже в марте.

Спасатели Центрального военного округа обеспечат в том числе безопасный запуск корабля с космонавтом из Екатеринбурга на борту. Сергей Прокопьев отправится на Международную космическую станцию в сентябре 2022 года. На полгода раньше, 18 марта, к МКС запустят корабль "Союз МС-21" с космонавтами Роскосмоса Олегом Артемьевым, Денисом Матвеевым и Сергеем Корсаковым. На этот год запланированы спуски кораблей "Союз МС-19" и "Союз МС-21".

"Военные специалисты отработали подъём космонавтов на борт вертолёта на высоту около 30 метров с помощью специального подъёмного устройства, эвакуацию экипажа спускаемого аппарата без авиации, а также транспортировку спускаемого аппарата на внешней подвеске вертолёта Ми-8МТВ5-1 и наземным транспортом на специальной поисково-эвакуационной машине "Синяя птица", — рассказали в пресс-службе ЦВО.

Специалисты также тренировались с тренажёром спускаемого аппарата "Одиссей", который вернулся с орбиты в 2013 году. Всего было выполнено более 1000 прыжков с парашютом с 200–4000 метров с вертолётов и самолётов.

В финальном учении поисково-спасательной и парашютно-десантной службы участвовали 200 военнослужащих из 10 воинских частей, экипажи транспортно-боевых вертолётов Ми-8МТВ5-1, самолётов Ан-26 и поисково-эвакуационных машин ПЭМ-1 и ПЭМ-2 "Синяя птица", специалисты Роскосмоса и Росавиации.