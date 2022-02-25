Роскосмос начнёт финансирование миссии на Венеру уже в этом году

Более 46 лет назад была совершена первая мягкая посадка на Венеру. Фото: со страницы Роскосмоса во "ВКонтакте"

Гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что в 2022 году начнётся финансирование миссии на Венеру. Выделены средства на новые лунные аппараты.

"В этом году приступаем к началу финансирования миссии на Венеру "Венера-Д". Выделили средства на новые лунные аппараты — орбитальный "Луна-26" и тяжёлый посадочный "Луна-27". Развёртываем работы по новой космической обсерватории "Спектр-УФ", — передаёт Роскосмос слова гендиректора.

Говоря о планах на этот год, Дмитрий Рогозин также сообщил, что госкорпорация начнёт поэтапное финансирование создания полностью многоразовой ракеты. Ещё один проект — миссия "Луна-25". Отмечается, что в 2022 году команду проекта по освоению дальнего космоса ждёт решающий рывок.

Добавим, что в рамках миссии "Луна-25" после выхода на околоземную орбиту аппарат отправится на полярную орбиту Луны, чтобы впервые в истории совершить посадку в полярной области спутника Земли. Одна из задач — проверка на месте концентраций водяного льда. "Луна-25" должна подтвердить, что там достаточно льда для создания топлива и кислорода для дыхания космонавтов в длительных экспедициях.

Что касается исследования Венеры, то 12 февраля 1961 года в космос была запущена автоматическая межпланетная станция "Венера-1". Это был первый в истории космический аппарат, отправленный в сторону другой планеты Солнечной системы. Более 46 лет назад была совершена первая мягкая посадка на Венеру. 22 октября 1975 года спускаемый аппарат советской автоматической межпланетной станции "Венера-9", преодолев более 300 миллионов километров, приземлился на поверхности планеты. Производились измерения атмосферы, были сделаны первые фотографии другой планеты.