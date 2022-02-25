Темы дня

Общество / Космос
25 февраля 2022, 14:13

Роскосмос начнёт финансирование миссии на Венеру уже в этом году

Освоение Венеры

Более 46 лет назад была совершена первая мягкая посадка на Венеру. Фото: со страницы Роскосмоса во "ВКонтакте"

Гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что в 2022 году начнётся финансирование миссии на Венеру. Выделены средства на новые лунные аппараты.

"В этом году приступаем к началу финансирования миссии на Венеру "Венера-Д". Выделили средства на новые лунные аппараты — орбитальный "Луна-26" и тяжёлый посадочный "Луна-27". Развёртываем работы по новой космической обсерватории "Спектр-УФ", — передаёт Роскосмос слова гендиректора.

Говоря о планах на этот год, Дмитрий Рогозин также сообщил, что госкорпорация начнёт поэтапное финансирование создания полностью многоразовой ракеты. Ещё один проект — миссия "Луна-25". Отмечается, что в 2022 году команду проекта по освоению дальнего космоса ждёт решающий рывок.

Добавим, что в рамках миссии "Луна-25" после выхода на околоземную орбиту аппарат отправится на полярную орбиту Луны, чтобы впервые в истории совершить посадку в полярной области спутника Земли. Одна из задач — проверка на месте концентраций водяного льда. "Луна-25" должна подтвердить, что там достаточно льда для создания топлива и кислорода для дыхания космонавтов в длительных экспедициях.

Что касается исследования Венеры, то 12 февраля 1961 года в космос была запущена автоматическая межпланетная станция "Венера-1". Это был первый в истории космический аппарат, отправленный в сторону другой планеты Солнечной системы. Более 46 лет назад была совершена первая мягкая посадка на Венеру. 22 октября 1975 года спускаемый аппарат советской автоматической межпланетной станции "Венера-9", преодолев более 300 миллионов километров, приземлился на поверхности планеты. Производились измерения атмосферы, были сделаны первые фотографии другой планеты.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
25.02.2022, 17:43 / Общество
В Екатеринбурге на строительство дороги и трамвайной ветки в Солнечный выделят 1,82 млрд
25.02.2022, 17:27 / Экономика
Дмитрия Пумпянского переизбрали президентом Свердловского союза промышленников и предпринимателей
25.02.2022, 16:05 / Общество
В Екатеринбургский зоопарк из Москвы привезли росомаху
25.02.2022, 15:51 / Спорт
Этапы Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина в Нижнем Тагиле отменены
25.02.2022, 15:24 / Культура
Евгений Куйвашев и Михаил Пиотровский договорились о поддержке проектов "Эрмитаж-Урала"