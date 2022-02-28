На Урале начался утренний период видимости МКС

Для наблюдателей с Земли МКС представляется в виде букв "Н" или "Г". Фото: со страницы Антона Шкаплерова во "ВКонтакте"

Жители Среднего Урала снова могут наблюдать за полётами Международной космической станции. В начале марта она показывается один раз или даже дважды по утрам.

2 марта траектория полёта МКС будет проходить рядом с ярчайшей планетой неба Венерой с 07:12 до 07:18.

"Наиболее благоприятный период будет продолжаться до 4 марта. При этом внимательные наблюдатели смогут разглядеть МКС и в мартовские праздники", — рассказал инженер учебной обсерватории УрФУ Владилен Санакоев.

Добавим, что в первый день весны МКС будет видна на Урале 1 минуту с 04:52, а затем 5 минут с 06:25. На следующий день она сначала покажется в 05:38, а затем в 07:12. Венера взойдёт в созвездии Стрелец.

Космическая станция обычно видна несколько минут в юго-западной части неба. Для наблюдателей с Земли она представляется в виде букв "Н" или "Г". От самолёта её можно отличить по характерной скорости, времени полёта и направлению. У уральцев, имеющих телескопы, есть шанс разглядеть её солнечные батареи.

На борту станции находятся космонавты Роскосмоса Антон Шкаплеров и Пётр Дубров. Осенью этого года в космос второй раз в своей карьере отправится космонавт из Екатеринбурга Сергей Прокопьев.

Фото: график полётов МКС в марте

Фото: траектория полёта МКС в марте