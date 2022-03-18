Трое россиян отправились в космос

Сегодня с Байконура стартовала ракета-носитель "Союз-2.1а" с пилотируемым кораблём "Союз МС-21", носящим имя Сергея Павловича Королёва. Он доставит на Международную космическую станцию троих россиян.
Впервые в истории проекта МКС экипаж "Союза" включает трёх российских профессиональных космонавтов. Среди них — Олег Артемьев (уроженец Риги летит в космос третий раз), Денис Матвеев (уроженец Санкт-Петрбурга, летит на МКС впервые) и Сергей Корсаков (уроженец Бишкека, он впервые побывает на орбите). Им предстоит совершить 7 выходов в открытый космос.
"Они связаны, в частности, с работами по интеграции в МКС модулей "Наука" и "Причал". Большую часть выходов я должен осуществить вместе с Денисом Матвеевым. В эти моменты Сергей Корсаков будет выполнять функции оператора поддержки на станции", — рассказал накануне в ходе пресс-конференции командир основного экипажа МКС-67 Олег Артемьев. Один из выходов в космос он совершит с астронавтом из Италии Самантой Кристофоретти.
Напомним, что в состав дублирующего экипажа входит космонавт из Екатеринбурга Сергей Прокопьев. Он полетит в космос в сентябре 2022 года с космонавтами Дмитрием Петелиным и Анной Кикиной. Это будет второй полёт на орбиту в его карьере.
Стыковка корабля "С. П. Королёв" со станцией произойдёт сегодня после 22:00 по московскому времени, переходные люки будут открыты около полуночи.
Добавим, что в запуске космического корабля сегодня участвуют спасатели ЦВО. Позднее они будут встречать космонавтов Антона Шкаплерова и Петра Дуброва на Земле. На борту орбитального дома сейчас также находятся 5 астронавтов.
К слову, в этот день ровно 57 лет назад космонавт Алексей Леонов совершил первый выход в открытый космос с корабля "Восход-2". Совместная работа на борту проводилась с командиром Павлом Беляевым. Общее время первого выхода составило 23 минуты 41 секунду (из них вне корабля 12 минут 9 секунд). Первый выход в открытый космос стал очередной точкой отсчёта для мировой космонавтики. Сегодня внекорабельная деятельность может продолжаться несколько часов, и всё это благодаря тем первым 729 секундам, напомнили в Роскосмосе.