Трое россиян отправились в космос

Олегу Артемьерву (на фото посередине) предстоит совершить 7 выходов в открытый космос. Фото: Ирина Спектор/ЦПК/Роскосмос

Сегодня с Байконура стартовала ракета-носитель "Союз-2.1а" с пилотируемым кораблём "Союз МС-21", носящим имя Сергея Павловича Королёва. Он доставит на Международную космическую станцию троих россиян.

Впервые в истории проекта МКС экипаж "Союза" включает трёх российских профессиональных космонавтов. Среди них — Олег Артемьев (уроженец Риги летит в космос третий раз), Денис Матвеев (уроженец Санкт-Петрбурга, летит на МКС впервые) и Сергей Корсаков (уроженец Бишкека, он впервые побывает на орбите). Им предстоит совершить 7 выходов в открытый космос.

"Они связаны, в частности, с работами по интеграции в МКС модулей "Наука" и "Причал". Большую часть выходов я должен осуществить вместе с Денисом Матвеевым. В эти моменты Сергей Корсаков будет выполнять функции оператора поддержки на станции", — рассказал накануне в ходе пресс-конференции командир основного экипажа МКС-67 Олег Артемьев. Один из выходов в космос он совершит с астронавтом из Италии Самантой Кристофоретти.

Напомним, что в состав дублирующего экипажа входит космонавт из Екатеринбурга Сергей Прокопьев. Он полетит в космос в сентябре 2022 года с космонавтами Дмитрием Петелиным и Анной Кикиной. Это будет второй полёт на орбиту в его карьере.

Стыковка корабля "С. П. Королёв" со станцией произойдёт сегодня после 22:00 по московскому времени, переходные люки будут открыты около полуночи.

Добавим, что в запуске космического корабля сегодня участвуют спасатели ЦВО. Позднее они будут встречать космонавтов Антона Шкаплерова и Петра Дуброва на Земле. На борту орбитального дома сейчас также находятся 5 астронавтов.