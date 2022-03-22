Российский космонавт установил рекорд по времени нахождения на МКС

30 марта Пётр Дубров вернётся на Землю после непрерывного пребывания в космосе в течение почти года. Фото: со страницы "ВКонтакте" Дениса Матвеева. Пётр Дубров — второй справа

Космонавт Пётр Дубров установил рекорд среди россиян по времени нахождения на МКС в течение одного полёта. Он работает на борту станции уже 347 дней.

Всего его полёт составит 355 суток. Пётр Дубров прибыл на Международную космическую станцию 9 апреля 2021 года вместе с космонавтом Олегом Новицким и астронавтом NASA Марком Ванде Хаем. Они летели на корабле "Союз МС-18", названном в честь 60-летия полёта человека в космос "Ю. А. Гагарин".

"30 марта, когда он вместе с Антоном Шкаплеровым и Марком Ванде Хаем вернётся на Землю, это будут 355-е сутки его полёта. После расстыковки от МКС экипаж впервые проведёт съёмку российского сегмента в окончательной конфигурации (модули: Заря, Звезда, Поиск, Рассвет, Наука и Причал). Его строительство было завершено в ноябре. Съёмку предстоит выполнить Петру Дуброву после ухода корабля на безопасное расстояние от МКС", — рассказали в Роскосмосе.

После возвращения Петра Дуброва и Антона Шкаплерова из космоса главными представителями России на МКС станут Олег Артемьев, Денис Матвеев и Сергей Корсаков. Они прибыли на станцию на прошлой неделе на корабле "Союз МС-21", носящем имя Сергея Павловича Королёва. Космонавтам Роскосмоса предстоит выполнить 7 выходов в открытый космос.

Напомним, что Олег Новицкий вернулся на Землю раньше, 17 октября. Он сопровождал киноэкипаж в составе актрисы Юлии Пересильд и режиссёра Клима Шипенко. Они снимали первый художественный фильм в космосе.