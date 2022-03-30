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Общество / Космос
30 марта 2022, 16:45

Два космонавта и астронавт вернулись на Землю

Два космонавта и астронавт вернулись на Землю

Посадка корабля произошла в степях Казахстана в 16:28 по московскому времени. Фото: Роскосмос

Из космической командировки с МКС на Землю вернулись космонавты Роскосмоса Антон Шкаплеров и Пётр Дубров и астронавт НАСА Марк Ванде Хай. Последние двое пробыли в космосе около года.

Расстыковка корабля, на котором они вернулись домой, со станцией произошла штатно в 10:21 по московскому времени. Уже через 4 часа два космонавта и астронавт оказались на Земле.

Спускаемый аппарат обнаружили вертолёты, после чего к месту посадки выехали поисково-эвакуационные машины с врачами и техническими специалистами. Они помогут выбраться всем трём членам экипажа. После этого вернувшихся ждёт послеполётная медицинская реабилитация. Спасательная операция проходит в 142 км юго-восточнее города Жезказган в Казахстане.

Отметим, что космонавтов встречают спасатели Центрального военного округа. Задействованы 12 вертолётов Ми-8МТВ5-1, самолёты Ан-12 и Ан-26, около 20 единиц наземной техники, в том числе 6 машин ПЭМ-1 и ПЭМ-2 "Синяя птица". Ранее военнослужащие отработали запуски и посадку космических кораблей "Союз МС". В сентябре этого года они будут участвовать в отправке екатеринбуржца Сергея Прокопьева на МКС.

Добавим, что инженер-программист Пётр Дубров установил рекорд среди россиян по времени нахождения на МКС в течение одного полёта. Он проработал на борту станции 355 суток — с 9 апреля 2021. Предыдущий рекорд был у космонавта Михаила Корниенко (340 суток). Сегодня перед Дубровым стояла ответственная задача — впервые заснять российский сегмент МКС в окончательной конфигурации. Его строительство было завершено в ноябре 2021 года.

Антон Шкаплеров был командиром первого киноэкипажа в октябре этого года. После восстановления двух российских космонавтов продолжатся съёмки фильма "Вызов", который начали снимать на МКС актриса Юлия Пересильд и режиссёр Клим Шипенко.

Сейчас на МКС из россиян остались Олег Артемьев, Денис Матвеев и Сергей Корсаков. Они прибыли на станцию 18 марта на корабле "Союз МС-21", носящем имя Сергея Павловича Королёва. Им предстоит выполнить 7 выходов в открытый космос.

В момент посадки космонавты испытывают большие нагрузки, чем при взлёте. С 8 км/с спускаемый аппарат должен затормозиться. Во время его входа в плотные слои атмосферы аппарат нагревается до экстремально высокой температуры +2000 °С, поэтому он имеет специальное защитное покрытие и теплозащитный экран.

Тормозной парашют вытягивает купол основного парашюта площадью в 1 тыс. кв. м. Именно он замедляет движение уже до 22 км/ч.

Пилотируемый корабль #СоюзМС19 через минуту после расстыковки с Международной космической станцией. Фото: космонавт Сергей Корсаков
Областная газета Свердловской области

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