Уральцы увидят сближение Марса и Сатурна и месяц среди звёздных скоплений

Марс завтра утром пройдёт южнее Сатурна. Обе планеты при хорошей погоде видны невооружённым глазом. Фото: виртуальный планетарий Стеллариум

5 апреля уральцы увидят два красивых астрономических события, доступных невооружённому глазу. Утром Марс сблизится с Сатурном, вечером месяц окажется в окружении ярких рассеянных звёздных скоплений.

Наблюдения завтра можно начинать с 6 утра. "На светлом небе, на юго-востоке, можно увидеть сближение Марса и Сатурна, разделять их будет расстояние меньше диска Луны, 0,3 градуса", – рассказал инженер учебной обсерватории Владилен Санакоев. Красная планета расположится южнее окольцованного гиганта.

После 20:30 на небе взойдёт растущий месяц. Он окажется между звёздными скоплениями: Плеяды и Гиады.

Фото: виртуальный планетарий Стеллариум

Справка Марс – четвёртая по удалённости от Солнца и седьмая по размерам (в два раза меньше Земли) Красная планета. В апреле Марс виден по утрам над юго-восточным горизонтом на фоне зари в созвездиях: Козерог и Водолей. Сатурн – шестая планета от Солнца. Она делает полный оборот вокруг него за 29,5 года, а день на ней длится 10 часов 34 минуты. В апреле окольцованный гигант виден утром низко над юго-восточным горизонтом на фоне зари, в созвездии Козерог. Гиады – звёздное скопление в созвездии Тельца, видимое невооружённым глазом. Ярчайшие звёзды скопления (Гамма, Дельта, Эпсилон и Тета Тельца) образуют вместе с оранжевым Альдебараном фигуру, похожую на букву V. Плеяды – рассеянное звёздное скопление, которое находится также в созвездии Тельца. Оно является одним из ближайших к Земле и одним из наиболее заметных для невооружённого глаза.

Видимость планет в апреле 2022 года. Фото: Московский планетарий