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Общество / Космос
17 апреля 2022, 16:00

В России запатентовали лунный "экскаватор"

  Юлия Пастух
Луна

Машина предназначена для удаления крупных камней, срезки элементов поверхности, рыхления и других работ на Луне. Фото: Василий Антипов

Ракетно-космическая корпорация "Энергия" (ГК "Роскосмос") разработала машину, предназначенную для удаления крупных камней, срезки элементов поверхности, рыхления и других работ на Луне.

Согласно описанию к изобретению, луномашина содержит несущий ферменный каркас, ходовую часть, пульт и блоки управления, оборудование строительно-землеройного назначения, гусенично-колёсные модули с возможностью трансформирования их в колёсные движители и настил. В изобретении предусмотрен каркас, на который с одной стороны будет встроена стрела с экскаваторным ковшом и бульдозерный отвал, с другой — рыхлитель, стойки с поручнями, автономные портативные пульты, — пишет ТАСС.

На луномашине будет размещена площадка для космонавта, на которой он сможет удержаться с помощью специальных креплений для ботинок скафандра, полужёсткого упора под ранец скафандра и магнитного фиксатора. Перемещаться на лунном "экскаваторе" космонавт сможет в вертикальном положении.

Напомним, на днях президент РФ Владимир Путин заявил на космодроме Восточный о возобновлении лунной программы и запуске роботизированного комплекса "Луна-25". В рамках миссии "Луна-25" после выхода на околоземную орбиту аппарат отправится на полярную орбиту Луны, чтобы впервые в истории совершить посадку в полярной области спутника Земли. Одна из задач — проверка на месте концентраций водяного льда. "Луна-25" должна подтвердить, что там достаточно льда для создания топлива и кислорода для дыхания космонавтов в длительных экспедициях.

Областная газета Свердловской области

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