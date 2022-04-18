На Среднем Урале появился свой космический музей

Сергей Прокопьев рядом со своим скафандром «Сокол КВ-2» массой 12 килограммов. Его надевают во время полета космического корабля к МКС и обратно, чтобы космонавты не погибли в случае аварийной разгерметизации спускаемой капсулы. Фото: Станислав Мищенко

В эти выходные в Верхней Пышме открылся новый научно-просветительский комплекс, посвященный космонавтике и ее развитию на Урале. Он объединил в себе выставочный зал, планетарий и образовательный центр для детей и подростков. Первую экскурсию для посетителей провел космонавт из Екатеринбурга, Герой России Сергей ПРОКОПЬЕВ. Вместе с ним экспозицию осмотрел корреспондент «ОГ» Станислав МИЩЕНКО.

От самолетов до ракет

Космический павильон площадью 900 квадратных метров разместился на втором этаже Музея военной техники УГМК. Сразу у входа гостей встречает полноразмерный макет одного из первых массовых самолетов в мире – французского биплана «Фарман-4», который был построен в 1909 году. Для того времени это был шедевр инженерной мысли. Длина самолета – 12,3 метра, размах крыльев – 10,5 метра, а потолок полета – 510 метров. Потребовалось всего чуть больше полувека, чтобы ракета «Восток-1» с первым человеком в космосе преодолела атмосферу и поднялась на высоту 327 километров.

– Мы хотели показать, как идея о том, чтобы полететь в космос, прошла путь от ее становления до реализации. Сначала ученые изобрели телескоп, который позволил чуть ближе познакомиться с небесными объектами. Дальше люди захотели приблизиться к ним сами. Но чтобы это сделать, нам нужно было сначала оторваться от земли. И тогда человек по примеру птиц решил попробовать летать – именно так первые энтузиасты изобрели самолеты. После этого человек поднялся в небо и стал строить ракеты. Эту историю мы и решили показать на выставке, – рассказал один из создателей космического комплекса, директор Екатеринбургского планетария Александр Изгагин.

Так же, как Юрий Гагарин, из авиации в космонавтику пришел и Сергей Прокопьев. До 2012 года он служил в ВВС и летал на стратегических бомбардировщиках Ту-22 М и Ту-160. За штурвалом последнего уралец участвовал в военном параде на Красной площади 9 мая 2010 года. Комбинезон, в котором он летал над Москвой, теперь стал одним из экспонатов космического музея. Всего же в коллекции более 300 предметов – от макетов ракет-носителей до настоящего космического питания – с кашами и супами из тюбиков.

– Екатеринбург – город с большими космическими традициями, где находится много предприятий, связанных с ракетно-космической промышленностью. И такой музейно-выставочный комплекс с планетарием обязательно должен был появиться в нашем городе. Мне очень хочется, чтобы юные уральцы посещали его с мыслью о том, что в будущем они могли бы связать свою жизнь с космосом: стать конструкторами, космонавтами, инженерами, космическими врачами. Каждый из посетителей найдет здесь для себя что-то новое и интересное, сможет погрузиться в увлекательный мир астрономии и космонавтики, захочет вернуться сюда снова и стать чуточку ближе к звездам, – отметил Сергей Прокопьев.

Первые мысли о создании космического музея появились у уральского космонавта и его старшего брата Валентина, который и стал директором комплекса в конце 2018 года, когда Сергей Прокопьев вернулся на Землю. Они долго не могли найти в Екатеринбурге подходящую по размерам площадку, поэтому решили открыть научно-просветительский центр в Верхней Пышме. В выставочном павильоне – более десятка стендов, рассказывающих об истории освоения человеком воздушного и космического пространства. Половина из них повествует о вкладе Среднего Урала в отечественную космонавтику.

В частности о работах по созданию первого в СССР реактивного истребителя БИ-1, который в годы Великой Отечественной войны сконструировали на ОКБ Болховитинова в поселке Билимбай. При его испытаниях в Кольцово трагически погиб легендарный летчик-ас Григорий Бахчиванджи. Или о свердловчанке Ирине Соловьёвой, дублере первой в мире женщины-космонавта Валентины Терешковой. Отдельная витрина отведена Сергею Прокопьеву и его полету на МКС. Все стенды установлены вокруг планетария диаметром 7 метров с цифровой проекционной системой. Под его куполом гости музея могут посмотреть документальные фильмы о строении Солнечной системы и Вселенной.

Метеорит в подарок

Среди уникальных предметов в экспозиции – личные вещи космонавтов, доставленные с околоземной орбиты. К примеру, космонавт Владимир Дежуров передал гидрокомбинезон «Форель», который нужен для спасения жизни в случае аварийной посадки на воду. Космонавт Олег Артемьев поделился двумя маневровыми космическими двигателями, а Сергей Прокопьев презентовал скафандр «Сокол КВ-2», в котором он в 2018 году летал на Международную космическую станцию (МКС) в качестве командира корабля «Союз МС-9». Наш земляк рассказал, что в коллекции музея этот экспонат оказался благодаря Евгению Куйвашеву: губернатор лично договорился об этом с генеральным директором Роскосмоса Дмитрием Рогозиным.

– Свердловская область давно уже заслужила право иметь такую потрясающую выставочную площадку. Идея ее создания появилась четыре года назад: только благодаря стойкости и упорству тех, кто своими руками воплощал ее концепцию в жизнь, мы имеем сегодня прекрасную возможность открывать это место, которое, я уверен, будет любимо и посещаемо не только жителями Среднего Урала, но и гостями региона, – заявил заместитель директора Административного департамента Роскосмоса Денис Вотоновский.

По словам Валентина Прокопьева, на площадке музея планируется проводить совместные мероприятия с Роскосмосом – встречи с космонавтами и учеными, которые будут не только читать лекции, но и примут участие в формировании экспозиции. Первым, кто это сделал, стал научный руководитель метеоритной экспедиции УрФУ профессор Виктор Гроховский. В день открытия комплекса, 16 апреля, он передал ему в дар фрагмент метеорита «Царёв» массой более полукилограмма, который в декабре 1922 года упал в Волгоградской области.

– Открытие новой площадки в Музейном комплексе УГМК – это первый шаг на пути к созданию отдельной экспозиции, посвященной теме освоения космоса. Музей постепенно будет пополняться космической техникой, которая позволит нашим гостям познакомиться с историей развития аэрокосмической отрасли в России и мире, – сообщил заместитель генерального директора ОАО «УГМК» Евгений Брагин.

Будущие экспонаты

В числе новинок, которые скоро появятся в космическом павильоне из фондов Музейного комплекса УГМК, – золотая медаль им. К.Э. Циолковского, принадлежавшая Юрию Гагарину, и амортизационное кресло «Казбек» – оно устанавливается в космических кораблях для минимизации нагрузок на старте. Также сейчас идут переговоры с одним из предприятий Роскосмоса о передаче в коллекцию спускаемого аппарата, на котором космонавты возвращаются на Землю. Пополнят собрание экспонатов и научные приборы для экспериментов на МКС. Это позволит наглядно объяснить посетителям, зачем люди летают в космос.

– Многие воспринимают эксперименты на МКС как что-то, что должно принести пользу прямо сейчас. А ведь наука – это, в первую очередь, знания, которые дают нам понимание, как устроен наш мир, а затем уже их применение. Банально, но некоторые виды космического излучения нам просто недоступны: атмосфера Земли экранирует их. Поэтому изучение окружающего пространства без космических полетов в принципе невозможно. На самом деле, большинство открытий, которые были сделаны 50–60 лет назад, например, магнетизм и полупроводники, только сейчас находят применение. То есть проходит полвека после открытия и только потом мы можем эти знания применять для нашей повседневной жизни. Открытий мало, нужны еще и технологии. Космонавты вместе с учеными как раз и занимаются их поиском, – рассказал космонавт Сергей Кудь-Сверчков.

Интерес к музею среди уральцев большой: в первый день его работы, в воскресенье, посетителями комплекса стали несколько тысяч человек – ко входу выстроилась 20-метровая очередь. Посмотреть на экспозицию пришли не только жители Верхней Пышмы, Екатеринбурга и других свердловских городов, но и гости из соседних регионов. Так, жительница Тюмени Ольга приехала сюда вместе со своей семьей – об открытии космического павильона она узнала из СМИ. По ее словам, результат превзошел все ожидания: дети полтора часа не могли оторваться от скафандров и шлемофонов. Порадовали и цены на билеты: 100 рублей – детский и 300 – взрослый. Семья уже решила, что в следующий раз приедет сюда осенью, посмотреть на новые экспонаты.

Фото: Станислав Мищенко

Фото: Станислав Мищенко

Фото: Станислав Мищенко

Фото: Станислав Мищенко