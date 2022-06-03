Сегодня с космодрома Байконур стартовала ракета-носитель "Донбасс" (Прогресс МС-200). Грузовой корабль доставит экипажу МКС топливо, воду, сжатый азот и различное оборудование.
Также космонавты получат наборы для экспериментов, в частности, по исследованию пищеварительной и иммунной систем человека, влияния факторов полета на организм, сообщается в telegram-канале Роскосмоса.
Видео: Роскосмос
Стыковка грузовой ракеты с Международной космической станцией произойдет сегодня в 16:03 мск.
Пуск ракеты посвящен Донецкой и Луганской народным республикам.
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