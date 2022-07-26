Космонавт из Серова Андрей Федяев полетит к МКС на американском корабле

Андрей Федяев ждал полета на МКС почти десять лет. Фото: Роскосмос

Уралец отправится на Международную космическую станцию на пилотируемом корабле Crew Dragon весной 2023 года. За пределами Земли ему предстоит провести около полугода в составе основного экипажа миссии МКС-69.

В середине июля Роскосмос и НАСА подписали соглашение о перекрестных полетах наших космонавтов на американских пилотируемых кораблях Crew Dragon и астронавтов США на российских кораблях "Союз МС". Как сообщили в госкорпорации, документ предусматривает по три таких полета с каждой стороны в 2022-2024 годах. Они необходимы для бесперебойного поддержания МКС в работоспособном состоянии.

Первой на американском корабле полетит единственная женщина в отряде космонавтов Анна Кикина. Запуск намечен после 29 сентября. Следом за ней весной 2023 года к Международной космической станции отправится космонавт из Серова Андрей Федяев. Для него это будет первый космический полет.

Сейчас серовчанин проходит подготовку в дублирующем экипаже российской миссии МКС-68, которую возглавит космонавт из Екатеринбурга Сергей Прокопьев. По его словам, тренировки идут в штатном режиме: с Андреем Федяевым у них сложились хорошие отношения, поскольку оба они с Урала.

Досье

Андрей Федяев родился в Серове 26 февраля 1981 года. После окончания школы № 19 в Верхней Туре поступил в Краснодарский военный авиационный институт, из которого выпустился в 2004 году. В течение девяти лет служил военным летчиком в смешанном авиационном полку в городе Елизово Камчатского края. В 2014 году после обучения в Центре подготовки космонавтов им. Ю.А. Гагарина стал космонавтом-испытателем Роскосмоса. Женат, воспитывает четырех сыновей.