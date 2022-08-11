Свердловчане смогут наблюдать метеорный поток Персеиды

Наблюдать за потоком Персеиды лучше за городом. Фото: Алексей Кунилов

Жители Свердловской области смогут насладиться "звездным ливнем". В середине августа наступает максимум яркого метеорного потока Персеиды.

"Метеорный поток Персеиды, пожалуй, самый наблюдаемый поток в Северном полушарии Земли. Даже несмотря на почти полную супер Луну в этом августе, можно будет увидеть до десятка метеоров в течение часа. Наибольший пик прогнозируется с 12 на 13 августа. К сожалению, вечером в пятницу ожидается переменная облачность, но их [метеоры] вполне можно будет увидеть в разрывах облаков", — рассказал "Областной газете" инженер учебной обсерватории УрФУ Владилен Санакоев.

Он уточнил изданию, что наблюдать появление метеоров лучше всего в северо-восточной части неба. Область вылета Персеид будет подниматься все выше и к рассвету окажется почти в зените.

Персеиды — белые яркие метеоры, резко прочерчивающие небо. Их скорость может достигать 60 км/сек. Свечение некоторых особенно ярких "падающих звезд" длится до нескольких секунд, их называют болидами, говорится на сайте Московского планетария.