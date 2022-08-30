Сергей Прокопьев приступил с командой к экзаменам в Центре подготовки космонавтов

В тренировке участвуют Сергей Прокопьев, Анна Кикина, Дмитрий Петелин и астронавт NASA Фрэнк Рубио. Фото: официальная группа ЦПК им. Ю. А. Гагарина в соцсети "ВКонтакте"

В Центре подготовки космонавтов (ЦПК) им. Ю. А. Гагарина стартовали комплексные тренировки на тренажере российского сегмента Международной космической станции. Впервые экзамен сдают сразу четверо космонавтов — три члена экипажа российского "Союза" и представитель американского Crew Dragon.

В тренировке участвуют Сергей Прокопьев, Анна Кикина, Дмитрий Петелин и астронавт NASA Фрэнк Рубио. Обычно в подобных экзаменах участвуют трое, однако нестандартная конфигурация не станет помехой при подготовке, потому что на станции будут работать семь человек. По мнению командира экипажа Сергея Прокопьева, вчетвером на тренировке команда "сможет сделать больше".

Как уточнили в группе ЦПК в соцсети "ВКонтакте", изначально к экспедиции на МКС готовилась тройка российских космонавтов, однако после подписания соглашения о перекрестных полетах состав экипажа кораблей был изменен. Фрэнк Рубио отправится на российском "Союзе", а его место в Crew Dragon займет Анна Кикина.

"Мы предполагали, что такое может произойти, и были к этому готовы. Перекрестные полеты нужны международной космонавтике. С Фрэнком работаем "на одной волне", понимаем друг друга, хорошо взаимодействуем", — прокомментировал ситуацию Сергей Прокопьев.

Бортинженер Дмитрий Петелин отметил, что экзамены — это всегда праздник, означающий окончание нескольких лет подготовки. Анна Кикина будет участвовать в комплексной тренировке уже второй раз, ранее она справлялась с аварийными и нештатными ситуациями в одиночку.