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Общество / Космос
6 сентября 2022, 17:47

Сергей Прокопьев поднял российский флаг на Байконуре

церемония поднятия флага

Запуск транспортного пилотируемого корабля "Союз МС-22" запланирован на 21 сентября. Фото: с официальной страницы "ВКонтакте" Центра подготовки космонавтов имени Гагарина

Уральский космонавт, командир корабля "Союз МС-22" Сергей Прокопьев вместе с основным и дублирующим экипажами предстоящей экспедиции на МКС принял участие в торжественной церемонии поднятия флагов трех стран. Мероприятие прошло сегодня на площадке № 17 космодрома Байконур.

"Церемония символизирует официальное начало заключительного этапа подготовки к полету. На мероприятии присутствовали представители организаций, обеспечивающие предстартовую подготовку экипажей, а также администрации города Байконура", – говорится на официальной странице "ВКонтакте" Центра подготовки космонавтов имени Гагарина.

Отмечается, что в 68-ю экспедицию на Международную космическую станцию на корабле "Союз МС-22" отправляется российско-американский экипаж. В его состав входят космонавты Роскосмоса Сергей Прокопьев, Дмитрий Петелин (их дублеры Олег Кононенко, Николай Чуб), астронавт НАСА Фрэнк Рубио (Лорал О’Хара).

Космонавты основного экипажа поднимали флаг России, дублирующего – Казахстана, астронавты – США.

Фото: с официальной страницы "ВКонтакте" Центра подготовки космонавтов имени Гагарина

Ранее уральский космонавт рассказал, что пожелала ему жена перед новой экспедицией на МКС.

Областная газета Свердловской области

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