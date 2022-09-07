Российскую миссию на Луну отложили на 2023 год

Изначально запуск аппарата на Луну планировали совершить до конца сентября. Фото: Александр Зайцев

Гендиректор Роскосмоса Юрий Борисов заявил, что запуск аппарата "Луна-25" перенесли на 2023 год. Полет на спутник Земли в рамках этой миссии должен стать первым в истории современной России.

Информацию о переносе запуска аппарата Юрий Борисов подтвердил на полях Восточного экономического форума. Как сообщает ТАСС, в июле 2022 года стало известно, что прибор, необходимый для мягкой посадки "Луны-25", не соответствует техзаданию по точности, и его будут дорабатывать.

Изначально запуск аппарата на Луну планировали совершить до конца сентября.

Целью миссии будет отправка автоматического зонда для исследований неподалеку от южного полюса спутника. Модуль планируют посадить возле кратера Богуславского.