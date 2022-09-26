26 сентября Юпитер окажется на минимальном за последние 59 лет расстоянии от Земли

В сентябре Юпитер стал третьим по яркости объектом на ночном небе после Луны и Венеры. Фото: из группы "ВКонтакте" Московского планетария

Сегодня в 22:25 по московскому времени Юпитер окажется в точке противостояния с Солнцем, на минимальном за последние 59 лет расстоянии от Земли. Есть шанс рассмотреть планету во всех подробностях.

26 сентября Юпитер окажется на расстоянии 741 млн км от Солнца и в 591,292 млн км от Земли. Наблюдать планету можно вплоть до новогодних дней в вечернее время, планета будет сиять над южным горизонтом. B телескоп среднего размера удастся увидеть детали облачных полос. А хороший бинокль позволит рассмотреть четыре крупных спутника Юпитера (Ио, Европа, Ганимед и Каллисто).

"Противостояния Юпитера происходят с периодом раз в 13 месяцев, а великие противостояния случаются довольно редко. У Юпитера они происходят раз приблизительно в 12 лет из-за эллиптичности его орбиты. Расстояние от Земли до Юпитера ежегодно меняется. В день противостояния оно будет наименьшим за последние 59 лет", – сообщает Московский планетарий.