На Землю возвращаются три российских космонавта

Космонавты прибыли на МКС 18 марта, продолжительность полета экипажа составила 195 суток. Фото: госкорпорация "Роскосмос"

После полугодового полета с МКС на Землю вернутся Олег Артемьев, Денис Матвеев и Сергей Корсаков. Сейчас космонавты находятся на борту корабля "С. П. Королев" ("Союз МС-21").

Приземление спускаемого аппарата с космонавтами ожидается в 13:57 по московскому времени. Корабль опустится юго-восточнее города Жезказгана в Казахстане.

Фото: госкорпорация "Роскосмос"

По данным госкорпорации "Роскосмос", посадка на Землю — один из самых опасных и сложных этапов космического полета. Ему предшествуют: закрытие переходных люков, расстыковка корабля и станции, выдача тормозного импульса, разделение отсеков, вход в атмосферу, открытие парашюта и приземление.

Напомним, 21 сентября с космодрома Байконур стартовала ракета-носитель "Союз-2.1а" с пилотируемым кораблем "Союз МС-22" ("К. Э. Циолковский"). Российско-американский экипаж в составе Сергея Прокопьева, Дмитрия Петелина и астронавта NASA Франциско Рубио отправился на МКС.