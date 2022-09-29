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Общество / Космос
29 сентября 2022, 16:00

"Союз МС-21" с российскими космонавтами приземлился в Казахстане

приземление космонавтов

Несколько вертолетов направлены к месту посадки космического корабля. Фото: скрин с трансляции посадки, госкорпорация "Роскосмос"

29 сентября на Землю вернулись три российских космонавта — Олег Артемьев, Денис Матвеев и Сергей Корсаков. Корабль "С. П. Королев" ("Союз МС-21") приземлился в Казахстане.

"Все имеет обыкновение заканчиваться, в том числе и космические командировки", — ранее отмечалось в telegram-канале "Роскосмоса". Напомним, космонавты прибыли на МКС 18 марта. Продолжительность полета экипажа составила 195 суток.

Экипаж вернулся на Землю в запланированное время. "Спускаемый аппарат приземлился на 147 км юго-восточнее Жезказгана в 13:57 мск", — уточнили в пресс-службе госкорпорации. Через несколько минут появятся сами космонавты.

Добавим, 21 сентября с космодрома Байконур стартовала ракета-носитель "Союз-2.1а" с пилотируемым кораблем "Союз МС-22" ("К. Э. Циолковский"). Российско-американский экипаж в составе Сергея Прокопьева, Дмитрия Петелина и астронавта NASA Франциско Рубио отправился на МКС.

Областная газета Свердловской области

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