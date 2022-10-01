Полет Анны Кикиной на МКС в составе американского экипажа отложили из-за урагана "Иэн"

Госкорпорация представила снимки урагана с российского аппарата "Метеор-М". Фото: группа Роскосмоса в соцсети "ВКонтакте"

Российский космонавт Анна Кикина отправится на Международную космическую станцию на несколько дней позже запланированной даты. Причиной задержки стал ураган "Иэн".

Об этом рассказали в Роскосмосе.

"В США бушует ураган "Иэн", именно он стал причиной переноса запуска экипажа Crew-5 с космонавтом Роскосмоса Анной Кикиной с 3 на 5 октября", — говорится в сообщении.

Также госкорпорация представила снимки урагана с российского аппарата "Метеор-М".

Напомним, 21 сентября с космодрома Байконур стартовала ракета-носитель "Союз-2.1а" с пилотируемым кораблем "Союз МС-22" ("К. Э. Циолковский"). Российско-американский экипаж в составе Сергея Прокопьева, Дмитрия Петелина и астронавта NASA Франциско Рубио отправился на МКС. Вновь прибывшие российские космонавты сменили Олега Артемьева, Дениса Матвеева и Сергея Корсакова, которые вернулись на Землю 29 сентября.