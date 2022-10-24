Впервые за 41 год Луна закроет Солнце на 83%: частное затмение ждет свердловчан

Наблюдать за солнечным затмением нужно с использованием светофильтров. Фото: Нина Георгиева

25 октября днем произойдет частное солнечное затмение. Наблюдать его смогут жители России, в том числе Свердловской области.

"В этот раз даже голову поднимать не потребуется. Высота Солнца будет в максимуме затмения 10 градусов. Наблюдать можно везде, где открыт юго-западный горизонт", – сообщил "Областной газете" инженер учебной обсерватории УрФУ Владилен Санакоев.

Он также рассказал, что в Екатеринбурге наибольшая фаза покрытия Солнца Луной составит свыше 83%. В последний раз такие заметные затмения, по его данным, происходили в 1981, 2006 и 2008 годах (83, 80 и 82% соответственно). 90% будет наблюдаться на Урале только 1 июня 2030 года.

Представитель УрФУ также уточнил, что полное солнечное затмение в Екатеринбурге ожидается 20 апреля 2061 года. В последний раз такое астрономическое явление можно было наблюдать 15 февраля 1961 года.

Солнечное затмение в этот раз продлится 2 часа 21 минуту. Луна коснется диска Солнца в 14:46, на 83% закроет в 15:59, а завершится все в 17:07. Для других городов Среднего Урала могут быть отличия на минуты. По данным астрономов, затмение можно назвать уникальным, поскольку оно относится к категории 124 сароса (интервал времени, по прошествии которого затмения Луны и Солнца приблизительно повторяются в прежнем порядке). Следующее солнечное затмение такого типа произойдет только 4 ноября 2040 года.

По словам главного синоптика Уральского гидрометцентра Галины Шепоренко, несмотря на то, что завтра в регионе будет облачно, затмение удастся увидеть. "Вероятность увидеть затмение есть, но прояснения длительными не будут", – подчеркнула она.

Важно помнить! Во время солнечного затмения необходимо соблюдать меры предосторожности – использовать качественные специализированные светофильтры. Наблюдать за Солнцем без них опасно для зрения. Прямой взгляд на звезду может вызвать ожоги сетчатки или чувствительных к свету клеток глаза.

Отметим, стать очевидцами астрономического явления смогут не только свердловчане, но и жители других российских регионов. Как сообщается на сайте Московского планетария, это солнечное затмение (второе в текущем году, после частного затмения 30 апреля) продлится с 12:00 до 16:01 по мск. Наибольшая фаза покрытия Солнца (около 86%) будет наблюдаться между Нижневартовском и Сургутом. Также явление будет видно из большей части Европы, Северной и Восточной Африки, Ближнего Востока, западных частей Азии и на островах Гренландии и Гернси.

Добавим, затмения Солнца (бывает трех типов – полное, частное и кольцеобразное) и Луны происходят раз в полгода, период между ними – две недели. Солнце, Земля и Луна выстраиваются в одну линию. Если посередине оказывается Луна, то люди наблюдают солнечное затмение, а если Земля – то лунное.