Темы дня

Общество / Космос
8 ноября 2022, 16:16

Свердловчане увидят лунное затмение

  Валерия Белякова
Луна

Затмение произойдет из-за того, что в один ряд выстроятся Солнце, Земля, Луна и Уран. Фото: Галина Соловьева

Жители Свердловской области смогут увидеть уникальное лунное затмение. Постепенное затемнение спутника Земли можно будет наблюдать в период с 17:00 до 19:00 по местному времени, рассказал "Областной газете" инженер учебной обсерватории Уральского федерального университета (УрФУ) Владилен Санакоев.

"В 16:50 уже можно будет увидеть, как Луна будет закрыта Солнцем, то есть процентов на 10 она будет освещена. В течение часа она полностью освободится от полной тени Земли, в 18:56 Луну полностью покинет тень", — уточнил Владилен Санакоев.

Во время затмения в один ряд выстроятся Солнце, Земля, Луна и Уран, перекрыв друг друга. По словам ученого, последний раз подобное уникальное явление наблюдалось 8 октября 2014 года, тогда Луна полностью покрыла Уран. За движением планет и спутников астрономы следили через телескоп.

Сегодня из-за облачной погоды затмение на Среднем Урале может пройти незаметно. Увидеть его смогут разве что летчики и пассажиры лайнеров, пролетающих в период с 5 до 6 вечера надо регионом. Наиболее оптимальным местом для наблюдения ученый назвал Дальний Восток, западную часть США (в частности штат Аляска), а также Китай, Вьетнам и другие страны юго-восточной Азии.

Напомним, 25 октября в Свердловской области днем наблюдали солнечное затмение.

Сюжет

Календарь астрономических событий
Какие космические события можно наблюдать в небе над Свердловской областью?

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
08.11.2022, 21:38 / Общество
Владимир Путин продлил программу маткапитала до конца 2026 года
08.11.2022, 21:00 / Общество
Глава свердловских молодогвардейцев Артем Николаев будет участвовать в СВО
08.11.2022, 19:29 / Общество
Добровольцы, участвующие в СВО, получат статус ветерана боевых действий
08.11.2022, 18:31 / Общество
Число телемедицинских консультаций при оказании помощи детям на Среднем Урале выросло на 15%
08.11.2022, 17:58 / Общество
Волонтерам возместят расходы на услуги связи