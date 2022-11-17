Российские космонавты выйдут сегодня в открытый космос

В открытый космос выйдут Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин. Фото: telegram-канал Госкорпорации "Роскосмос"

Члены экипажа Международной космической станции (МКС), россияне Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин выйдут сегодня в открытый космос. Об этом сообщает Роскосмос.

Ожидается, что Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин установят оборудование, необходимое для осуществления научных экспериментов на МКС. Помогать им будет Анна Кикина, которая будет находиться на борту станции. Планируется, что за пределами МКС космонавты проведут 6 часов 40 минут.

Отметим, перед выходом в открытый космос члены экипажа провели тщательную подготовку. В частности, проверили системы скафандров и управления, а также стыковки с бортом. Кроме этого, члены экспедиции повторили порядок выполнения отдельных операций внекорабельной деятельности (ВКД-55), подготовили оборудование для проведения видеосъемки.

Напомним, ранее стало известно, что в феврале 2023 года на американском корабле Crew Dragon в рамках перекрестных полетов в космос отправится свердловчанин Андрей Федяев.