Космонавт Олег Артемьев показал, как играют в футбол в невесомости

Олег Артемьев играет в футбол на МКС во время одной из космических экспедиций. Фото: telegram-канал космонавта Олега Артемьева

Космонавт Олег Артемьев поздравил всех со Всемирным днем футбола и показал, как играют в него в невесомости, опубликовав видео в своем telegram-канале.

"Ежегодно 10 декабря в мире неформально, но традиционно отмечается Всемирный день футбола, с чем я и поздравляю всех игроков и любителей этого вида спорта!", — написал космонавт.

Видео: telegram-канал космонавта Олега Артемьева

Видеозапись была сделана во время одной из космических экспедиций Олега Артемьева на МКС. На Землю он вернулся 29 сентября 2022 года вместе c Денисом Матвеевым и Сергеем Корсаковым. Космонавты провели на станции 195 дней с марта 2022 года.

Напомним, что 21 сентября 2022 года на международную космическую станцию отправился свердловчанин Сергей Прокопьев.