Роскосмос рассекретил досье Юрия Гагарина

О Юрии Гагарине обнародованы ранее неизвестные факты. Фото: telegram-канал Роскосмоса

Роскосмос снял гриф "секретно" с личного дела первого космонавта планеты Юрия Гагарина. Досье долгие годы хранилось в архиве Центра подготовки космонавтов и теперь стало доступно исследователям.

Личное дело Юрия Гагарина было создано в 1955 году, когда он поступил в 1‑е Чкаловское военное авиационное училище летчиков (ЧВАУЛ) в Оренбурге. Из досье стало известно, что космонавт никогда не имел капитанского звания. После космического полета старший лейтенант Гагарин сразу стал майором. Факт подтвержден в личном деле Юрия Гагарина: звание "майор" ему присвоено 12 апреля 1961 г. приказом министра обороны № 77, сообщает журнал "Русский космос", опубликовавший подробную статью о рассекреченных данных.

Упоминаются в деле и интересные детали жизни Юрия Гагарина. Например, из автобиографии космонавта стало известно, почему он не стал учиться в 7 классе Гжатской школы, а поехал поступать в московское ремесленное училище.

"В 1949 году я закончил 6-й класс данной школы, но ввиду недостаточного материального состояния родителей учебу в школе продолжать не смог и поступил учиться в РУ (ремесленное училище. — Прим. ред.) № 10 г. Люберцы…", — приводит "Русский космос" фрагмент автобиографической записки Юрия Гагарина.

Кроме того, "Характеристика на курсанта-пилота Саратовского областного Аэроклуба ДОСААФ Гагарина Юрия Алексеевича" от 26 сентября 1955 года отмечает его спортивные увлечения. Все знали, что первый в мире космонавт отлично играл в баскетбол, несмотря на небольшой рост. Однако Юрий Гагарин еще имел и первую судейскую категорию по баскетболу — этот факт был обнародован впервые.

"Будем надеяться, что снятие грифа "секретно" с личного дела Юрия Алексеевича Гагарина послужит поводом для раскрытия и других документов о героях космоса и событиях первых десятилетий освоения околоземного пространства", — резюмирует издание "Русский космос".

Напомним, российский космонавт Олег Артемьев показал, как в невесомости космонавты играют в футбол.