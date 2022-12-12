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Общество / Космос
12 декабря 2022, 13:35

Космонавты с МКС поздравили россиян с Днем Конституции

  Валерия Белякова
Космонавты на МКС

Космонавты поздравили россиян с Днем Конституции. Фото: telegram-канал Роскосмоса

Российские космонавты, находящиеся на Международной космической станции — Сергей Прокопьев, Дмитрий Петелин и Анна Кикина — поздравили россиян с Днем Конституции. Видео в своем telegram-канале опубликовал Роскосмос.

"Поздравляем вас с одним из главных государственных праздников нашей страны — Днем Конституции", — сказал командир экипажа МКС Сергей Прокопьев.

Анна Кикина добавила, что Конституция является главным документом страны. В ней закреплены права и обязанности каждого гражданина, а также заложена юридическая основа существования Российской Федерации как государства.

Видео: telegram-канал Роскосмоса. 

"Благодаря Конституции мы все имеем равные права и свободы, можем получать образование, трудиться и многое другое", — отметил в поздравлении космонавт Дмитрий Петелин. 

Напомним, ранее Роскосмос рассекретил личное дело первого космонавта планеты Юрия Гагарина. 

Областная газета Свердловской области

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