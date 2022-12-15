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Общество / Космос
15 декабря 2022, 09:31

Выход Прокопьева и Петелина в открытый космос отменен по техническим причинам

космонавты

Ранее Прокопьев и Петелин выходили в открытый космос 17 ноября. Фото: Роскосмос

Российские космонавты не смогли выйти в открытый космос. Причина — технические неполадки.

"Выход космонавтов Сергея Прокопьева и Дмитрия Петелина с борта Международной космической станции по российской программе отменен по техническим причинам", — говорится в telegram-канале госкорпорации "Роскосмос".

Ранее стало известно, что экипаж отложил работу в открытом космосе из‑за разгерметизации системы охлаждения корабля "Союз МС‑22", пристыкованного к МКС. Напомним, изначально выход планировался 25 ноября, но тогда были зафиксированы проблемы в системе охлаждения одного из скафандров, и его перенесли на сегодня, 15 декабря.

Добавим, всего за экспедицию Дмитрий Петелин и екатеринбуржец Сергей Прокопьев должны выполнить пять выходов в открытый космос.

Областная газета Свердловской области

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Выход Прокопьева и Петелина в открытый космос отменен по техническим причинам