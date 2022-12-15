Приручить Dragonа

Андрей Федяев в скафандре SpaceX, предназначенном для членов экипажа корабля Grew Dragon. Фото предоставлено Центром подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина

15 февраля 2023 года в Космическом центре имени Кеннеди во Флориде будет дан старт полету американского корабля компании SpaceX Crew Dragon (миссия Crew-6). Вместе с россиянином, уроженцем Серова Андреем ФЕДЯЕВЫМ на Международную космическую станцию (МКС) отправятся американские астронавты Стивен БОУЭН и Вуди ХОБУРГ, а также представитель ОАЭ Султан АЛЬ-НЕЙАДИ. Миссия пройдет в рамках соглашения о перекрестных полетах Госкорпорации «Роскосмос» и NASA.

Андрей Федяев несколько дней назад вернулся из США, где проходил очередной этап предполетной подготовки. О том, как идут тренировки, и в чем отличие американского Dragon (с англ. – «дракон») от российского «Союза», российский космонавт рассказал в эксклюзивном интервью корреспонденту «Областной газеты» Екатерине ХОЖАТЕЛЕВОЙ.

«Ночная фурия»

– Андрей, этот полет станет первым для вас и вторым для российских космонавтов на американском корабле Dragon. Ощущаете какие-то сложности?

– В части предполетной подготовки трудностей нет. Самое сложное – это то, что приходится постоянно летать из России в США и обратно. В разъездах провел почти год.

– Проходите подготовку в США или в России?

– И там, и там.

– В чем сходство и различие наших и американских методов?

– Принцип организации ничем не отличается. Идем, как говорится, от простого к сложному: вначале – лекции, затем – занятия на тренажерах. В США есть такой тренажер «Ночная фурия», название взято из мультика «Как приручить дракона» – там такое имя дано очень редкому виду этих существ.

Так вот, в «Ночной фурии» есть непосредственно космический корабль плюс различное оборудование. Там мы отрабатываем все мероприятия, касающиеся основного функционала: от штатных операций, которые экипажу придется выполнять во время полета, до возможных экстремальных и аварийных ситуаций.

– Ваша должность обозначена как «специалист полета». Что это значит? В чем заключается ваш функционал на МКС?

– Всего в экипаже четыре человека – это командир, пилот и два специалиста полета, у которых обязанностей меньше – они не управляют кораблем или его системами, но отвечают за размещение оборудования, еду, воду, пищу, а также замену различных фильтров, связанных с системой жизнеобеспечения.

Это что касается типовых операций. Ну и, конечно, мы должны уметь снимать и обслуживать скафандр, пользоваться бытовыми приборами. Кроме того, правильно действовать во время нештатных ситуаций.

– Что вы должны делать в этих случаях?

– Принимать меры в случае пожара, разгерметизации, заражения какими-то токсичными элементами. Все зависит от конкретного случая. В первую очередь, необходимо обезопасить себя, то есть надеть скафандр, в который, в зависимости от ситуации, подается чистый воздух или кислород. Ну а затем уже приступать к ликвидации ЧП. Самое главное в такой ситуации – четкое взаимодействие всех членов экипажа.

Андрей Федяев в скафандре «Сокол-КВ2», предназначенном для членов экипажа корабля «Союз». Фото: Центр подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина

Досье Андрей Валерьевич ФЕДЯЕВ – российский космонавт-испытатель отряда Роскосмоса. Опыта космических полетов не имеет. До поступления в отряд космонавтов проходил службу в Военно-воздушных силах Министерства обороны России. Военный летчик 2-го класса. Родился 26 февраля 1981 года в Серове Свердловской области. В 1998 году окончил среднюю школу № 19 в Верхней Туре. В 1999 году поступил на факультет «Противолодочная авиация» Балашовского военного авиационного института. Получил диплом инженера-пилота по специальности «Эксплуатация воздушного транспорта и управление воздушным движением». Проходил службу в 317-м смешанном авиационном полку. До поступления в отряд космонавтов имел налёт более 500 часов. В 2010 году подавал заявление на поступление в отряд космонавтов, но зачислен не был.

подавал заявление на поступление в отряд космонавтов, но зачислен не был. В 2012 году принял участие в первом открытом конкурсе по отбору в отряд космонавтов России. Был допущен в числе девяти претендентов к прохождению общекосмической подготовки.

принял участие в первом открытом конкурсе по отбору в отряд космонавтов России. Был допущен в числе девяти претендентов к прохождению общекосмической подготовки. 16 июня 2014 года решением Межведомственной квалификационной комиссии ему была присвоена квалификация «космонавт-испытатель».

решением Межведомственной квалификационной комиссии ему была присвоена квалификация «космонавт-испытатель». Октябрь 2022 года. Дублер космонавта Анны Кикиной в составе миссии Crew-5.

Дублер космонавта Анны Кикиной в составе миссии Crew-5. В июле 2022 года назначен на полет в составе миссии Crew-6, во время которого станет вторым российским космонавтом, полетевшим на корабле SpaceX Crew Dragon. Женат, воспитывает четверых сыновей.

«Союз» с «Драконом»

– Российский «Союз» и американский Dragon друг от друга отличаются?

– Это не просто два совершенно разных корабля – две разные эпохи. «Союз» создавался еще в 70-х годах прошлого столетия, то есть их разделяет практически полвека. Естественно, за это время многое изменилось.

Новый Crew Dragon значительно массивнее «Союза». Стартовая масса — 12 тонн, в то время как «Союз» легче почти вдвое. Благодаря этому американский корабль обладает большей грузоподъемностью. Он может доставлять на МКС в девять раз больше груза по весу, а также спускать с орбиты почти 3,5 тонны груза.

Crew Dragon, в отличие от «Союза», является многоразовым. Еще один его плюс – больше пространства и возможности перемещений внутри. На корабле могут уместиться четыре человека вместо трех в «Союзе». Также на Crew Dragon существует так называемый спасательный режим, то есть при аварийной ситуации вместо грузов можно взять с собой на борт еще трех человек, но лишь при условии, что на станцию заранее будут доставлены дополнительные скафандры и кресла.

Но при этом мы прекрасно знаем, насколько надежен наш «Союз», а вот кораблю Dragon надежность придется еще доказывать. Еще одно преимущество: на Dragon полет до МКС длится порядка 20 часов, а на «Союзе» – три часа, благодаря сверхкороткой двухвитковой схеме, то есть космический корабль пристыковывается, совершив всего два витка вокруг Земли. Первый такой полет в истории «Союза» на МКС состоялся в октябре 2020 года. Этот способ позволяет заметно уменьшить нагрузку на космонавтов и снизить расход топлива корабля.

– А что касается скафандров SpaceX?

– Вообще не совсем корректно сравнивать скафандры отдельно, так как они интегрированы в корабль. Являются его продолжением. Но раз речь зашла, могу сказать, что у скафандров SpaceX есть ряд интересных технических решений: когда садишься в кресло, то подсоединяешь к себе специальный кабель, по которому идет электричество. Мне очень нравится так называемый umbilical – единый разъем для подключения пневмо- и электрокоммуникаций.

Также с помощью подсоединения работает система подачи воздуха – хотя, конечно, можно и автономно работать какое-то время. Еще интересны перчатки: их постарались сделать так, чтобы было удобно нажимать куда надо на сенсорных экранах, потому что снимать их нельзя.

Замечу, у нас все это есть в новейшей модификации скафандра «Сокол-М». Только кончики пальцев на перчатках не токопроводящие.

Ну а с точки зрения физиологии скафандр SpaceX – совершенно обычный, ничем не отличается от нашего. Его работа основана на тех же принципах – такие же три оболочки: герметичная, силовая и декоративная.

Эмблема экипажа Crew-6: парусник с головой дракона – символ космических кораблей и МКС, как отправной точки будущих полетов на Луну и Марс, а созвездие Дракона означает программу коммерческих полетов. Фото: Центр подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина

Crew Dragon Dragon 2 (также известный как Crew Dragon и Dragon V2) — американский многоразовый пилотируемый космический корабль компании SpaceX, основателем, генеральным директором и главным инженером которой является американский предприниматель, инженер и миллиардер Илон Маск. Разработан по заказу NASA. Предназначен для доставки на МКС экипажа до четырех человек и возвращения их на Землю. Выводится на орбиту ракетой-носителем Falcon 9 со стартового комплекса в Космическом центре имени Кеннеди. Спускаемая капсула возвращается на Землю приводнением. На 2022 год в парке SpaceX имеется четыре корабля этой серии: Endeavour, Resilience, Endurance и Freedom. Первый испытательный запуск Dragon 2 выполнен 2 марта 2019 года без экипажа. 30 мая 2020 года начался испытательный пилотируемый полет с двумя астронавтами на борту, 31 мая корабль пристыковался к американскому модулю Harmony МКС, а 2 августа 2020 года успешно приводнился в Мексиканском заливе.

Второй на «Драконе»

– Кроме вас в экипаж входят астронавты NASA Стивен Боуэн и Вуди Хобург, а также гражданин ОАЭ Султан аль-Нейади. Кто вам ближе по характеру и как происходит «притирка»?

– Мне очень нравится наш экипаж. Все хорошие парни. Стив Боуэн – командир, старше нас, когда-то служил на флоте. К тому же опытный астронавт, у него три полета на шаттле, семь выходов в открытый космос. Но мне, наверное, ближе по духу ребята, которые помоложе – Вуди Хобург и Султан аль-Нейади.

Отмечу, что для полетов в космос всегда отбирают людей, способных находить общий язык с окружающими, даже если эти языки разные. Так как корабль американский, мы разговариваем на английском, и проблем в общении никаких нет.

– Во время полета будете работать только в составе американского экипажа или одновременно помогать российскому?

– Я буду полностью работать в нашем, российском, сегменте. Я еще раз подчеркну, Dragon, как и «Союз», – это только средства доставки на МКС, в космическую лабораторию. Дальше – каждый работает на своей территории.

Но при возникновении нештатных ситуаций мой корабль – Dragon, и, исходя из этого, я должен буду выполнять все необходимые обязанности. Подобным образом будет действовать и американский астронавт, прилетевший на «Союзе».

Все остальные работы российские космонавты выполняют на российском сегменте, а американские астронавты – на американском. Но при необходимости мы можем помогать друг другу, например, выполнять какие-то эксперименты по совместным научным программам Роскосмоса и NASA.

– Какая у экипажа задача в предстоящей экспедиции?

– Стратегическая задача – проведение научных экспериментов. Для этого и создана МКС – космическая лаборатория. Но чтобы это делать, надо ее обслуживать, поэтому космонавт выступает не только в роли ученого, исследователя, он также должен уметь выполнять необходимые работы для поддержания работоспособности станции.

– По поводу экспериментов. Что будете на МКС делать: выращивать что-то, разводить?

– Эксперименты проводятся по различным направлениям. Например, «Человек в космосе», «Космические биотехнологии», «Материалы в условиях космоса», «Популяризация космической деятельности».

Российские космонавты Андрей Федяев и Анна Кикина. Фото: Центр подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина

– Сейчас на орбите работает Анна Кикина, которая стала первым российским космонавтом, полетевшим на Crew Dragon. Пригодится ли вам ее опыт?

– Да, конечно. Вообще это нормально, когда космонавты или астронавты, особенно первопроходцы, обмениваются опытом. Когда встретимся на станции, будет возможность спросить Анну о каких-то вещах подробнее.

Чтобы подтвердить свою годность к полетам, космонавты ежегодно проходят медосмотры. Исследования в барокамере. Фото: Центр подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина

Не бояться ставить цель

– Как семья восприняла известие о вашем первом полете?

– Вся семья, так же, как я, давно к этому готовилась, поэтому все сказали: «Наконец-то!»

В барокамере имитируются высотные условия до 10 000 метров с использованием кислородных масок, чтобы космонавты умели оценивать такие состояния корабля в случае разгерметизации и понимали, как отреагируют их организм и на какие симптомы реагировать. Фото: Центр подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина

– У вас четверо сыновей, кто-то из них мечтает полететь в космос?

– Я бы не сказал, что они об этом мечтают. Сейчас сама по себе космонавтика, особенно пилотируемая, не так популярна, как в советское время. Но, я думаю, все может измениться, когда они вырастут и поймут, чего хотят. Это их путь, пусть они его сами выберут. Моя задача – только показать возможные направления, а они уже сами определятся. И, если им это будет интересно, – почему бы нет. Мы, родители, в любом случае должны помогать своим детям, какую бы профессию они ни выбрали – космонавта или дворника.

В барокамере космонавтов проверяют на переносимость резких смен давления: имитируют резкий подъем (на 5000 метров) или резкое падение давления. Так медики оценивают барофункции организма. Фото: Центр подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина

– Андрей, перед стартом у каждого свои приметы. Например, ваш коллега Сергей Прокопьев смотрит «Белое солнце пустыни». Что делаете вы с учетом того, что в этот раз будете стартовать с космодрома в США?

– Я военный летчик, и всегда говорю, что пока шасси на земле, никто никуда не летит – все только сидят в самолете. А когда шасси оторвались от земли – вот тогда можно говорить, что летим.

При тренировках в барокамере, кроме пониженного атмосферного давления, можно имитировать и другие факторы: различную температуру воздуха, влажность, солнечную радиацию и др. Фото: Центр подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина

– Вы родились в Серове, окончили школу в Верхней Туре. После этого приезжали в Свердловскую область? Остались у вас здесь родственники, друзья, с которыми поддерживаете связь?

– Конечно. У меня очень много родственников по отцовской линии в Серове осталось. В Верхней Туре мама живет. Но сейчас она много времени проводит у нас в Подмосковье, помогает.

В Екатеринбурге живет очень много близких мне людей: это родственники, друзья по летному училищу. В Серове с родственниками общаюсь, но друзей там нет, потому что особо я там и не жил. Ездил часто до 1994 года, пока там жили бабушка и дед.

Сигнал условному вертолету о местонахождении космонавтов во время тренировки по выживанию зимой в лесисто-болотистой местности. Фото: Центр подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина

– Легенда мирового бокса Костя Цзю – ваш земляк, тоже из Серова. Вы с ним знакомы?

– Нет, я с ним лично не знаком, но очень хорошо знаю его тренера Владимира Черню – он муж моей двоюродной сестры.

Вообще за боксом я почти не слежу, мне больше нравится хоккей. Не могу сказать, что я фанат, но болею за ЦСКА.

– Что можете сказать мальчишкам и девчонкам из маленьких городов, которые ставят перед собой большие цели?

– Самое главное – не бояться ставить цель и идти к ней, несмотря ни на что. Не всегда все получается с первого раза. Кому-то меньше усилий приходится прикладывать, кому-то больше. Но важно не бросать, и тогда удача будет на твоей стороне.