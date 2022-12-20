Екатеринбургский космонавт рассказал о ситуации на корабле "Союз МС-22"

Сергей Прокопьев, Дмитрий Петелин, Анна Кикина пообщались с главой Роскосмоса Юрием Борисовым. Фото: telegram-канал Роскосмоса

Космонавт из Свердловской области Сергей Прокопьев, находящийся на Международной космической станции, рассказал, как обстоят дела на корабле "Союз МС-22", где недавно произошла разгерметизация системы охлаждения.

"Нештатные ситуации такого образа мы в принципе проходили при подготовке к полету. Все идет так, как было при подготовке на Земле", — сказал Сергей Прокопьев во время сеанса связи с главой Роскосмоса Юрием Борисовым.

Трансляцию вело НАСА, фрагмент переговоров Юрия Борисова с космонавтами Сергеем Прокопьевым, Дмитрием Петелиным и Анной Кикиной выложен в официальном telegram-канале Роскосмоса.

Сергей Прокопьев отметил, что сейчас на борту "Союз МС-22" установилась комфортная температура. Космонавты продолжают работу и проводят научные эксперименты. Глава Роскосмоса заверил, что на Земле делают все возможное, чтобы обеспечить безопасные условия возращения экипажа.

Напомним, из-за технических неполадок был отменен выход космонавтов в открытый космос.