Екатеринбургский космонавт Сергей Прокопьев вместе с коллегами 15 раз встретил Новый год

Российский экипаж подготовил новогодний стол на МКС. Фото: Роскосмос

Космонавты и астронавты, пересекая часовые пояса на Международной космической станции, 15 раз встретили Новый год.

Первый — в 13:06 по московскому времени 31 декабря, когда МКС пролетала над Тихим океаном, восточнее Марианских островов. Последний и самый "поздний" часовой пояс, в который пришел Новый год для жителей планеты, наступил на МКС 1 января, когда в Москве было 13:51. В это время Международная космическая станция пролетала севернее Гавайских островов.

Как сообщает Роскосмос, обычно члены МКС отмечают Новый год по часовым поясам своих стран. Российские космонавты встретили праздник по московскому времени, заранее подготовив новогодний стол.

"У нас на новогоднем столе будет нехитро: белуга, креветки, черная икра. Все, правда, в небольшом количестве и консервированное. Главным блюдом надеемся сделать что-то наше традиционное, салат "Оливье". Все ингредиенты у нас для этого есть", — рассказал командир МКС Сергей Прокопьев.

Накануне космонавты Роскосмоса Сергей Прокопьев, Дмитрий Петелин и Анна Кикина поздравили с наступающим праздником всех жителей Земли с борта Международной космической станции.

Видео: Роскосмос.

Ранее российские космонавты показали, как украсили МКС к празднику.