Роскосмос продлил миссию экипажа на МКС с екатеринбургским космонавтом

Миссия экипажа "Союз МС-22" продлена на несколько месяцев. Фото: Роскосмос

О продлении на несколько месяцев миссии экипажа "Союз МС-22" сообщил исполнительный директор Роскосмоса по пилотируемым программам Сергей Крикалев.

"Мы, возможно, продлим продолжительность этой экспедиции на дополнительные несколько месяцев. Точный день, когда будет отправлен следующий экипаж на замену им, пока не определен, но это будет продление на несколько месяцев", — цитирует РИА Новости Сергея Крикалева. Он заявил об этом на пресс-конференции, организованной и транслируемой НАСА.

15 декабря на пристыкованном к МКС "Союзе МС-22" произошла разгерметизация охлаждающего контура. Был отменен выход в открытый космос российских космонавтов Сергея Прокопьева и Дмитрия Петелина.

Вернуться на Землю Прокопьев и Петелин вместе с американским астронавтом Фрэнком Рубио должны были в марте текущего года на "Союзе МС-22". Однако позже было решено, что экипаж улетит на корабле "Союз МС-23". Его отправят на МКС в беспилотном режиме 20 февраля. Неисправный "Союз МС-22" на Землю вернется пустым.

Напомним, ранее сообщалось, что российские космонавты, находящиеся на МКС, 15 раз встретили Новый год.