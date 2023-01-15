Сергей Прокопьев вернется на Землю на "Союзе МС-23", который 22 февраля пристыкуется к МКС

На данный момент системы МКС и корабля "Союз МС-22" работают штатно. Фото: пресс-служба Роскосмоса

Роскосмос и космические агентства стран-партнеров по МКС разработали план по безопасному возвращению экипажа станции на Землю, если с кораблем "Союз МС‑22" произойдет авария. Сергея Прокопьева, Дмитрия Петелина и Франциско Рубио планируют вернуть на Землю на "Союзе МС-23", который пристыкуется к станции в беспилотном режиме 22 февраля.

Напомним, 15 декабря на пристыкованном к МКС "Союзе МС‑22" произошла разгерметизация охлаждающего контура,из-за чего был отменен выход в открытый космос российских космонавтов Сергея Прокопьева и Дмитрия Петелина. 11 января Роскосмос подтвердил вывод о повреждении приборного отсека корабля.

На данный момент системы МКС и корабля "Союз МС‑22" работают штатно. На случай, если до прибытия "Союза МС‑23" произойдет авария и космонавтам потребуется экстренная эвакуация, кресло Франциско Рубио временно переместят в американский корабль Crew Dragon.

"При необходимости экстренной эвакуации Франциско Рубио вернется на Землю на нем, а космонавты Роскосмоса — на "Союзе МС‑22". Спуск двух космонавтов вместо трех будет более безопасным, так как поможет снизить температуру и влажность в "Союзе МС‑22". После прибытия на МКС "Союза МС‑23" кресла всех трех космонавтов, включая Франциско Рубио, будут перенесены в него", — сообщили в пресс-службе Роскосмоса.