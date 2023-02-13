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Общество / Космос
13 февраля 2023, 21:27

Роскосмос отложил отправку корабля "Союз МС-23" на МКС

МКС

Корабль "Союз МС-23" должен доставить на Землю российских космонавтов Сергея Прокопьева и Дмитрия Петелина, а также астронавта NASA Франциско Рубио. Фото: telegram-канал Роскосмоса

Гендиректор Роскосмоса Юрий Борисов рассказал о работе комиссии по выявлению причин разгерметизации системы терморегулирования грузового корабля "Прогресс МС-21". В частности он заявил, что запуск к МКС корабля "Союз МС-23", который должен доставить на Землю российских космонавтов Сергея Прокопьева и Дмитрия Петелина, а также астронавта NASA Франциско Рубио, откладывается.

Напомним, 15 декабря 2022 года на пристыкованном к МКС "Союзе МС‑22" произошла разгерметизация охлаждающего контура, из-за чего был отменен выход в открытый космос российских космонавтов Сергея Прокопьева и Дмитрия Петелина. 11 января Роскосмос подтвердил вывод о повреждении приборного отсека корабля.

Спустя месяц контур корабля "Прогресс МС-21", который должен завершить свой полет в составе МКС 18 февраля, был разгерметизирован. Сейчас он изолирован от остальной станции.

Юрий Борисов подчеркнул, что безопасности экипажа ничего не угрожает.

"Пока мы не убедимся и не доберемся до места возможной поломки, запуск корабля "Союз МС-23" в беспилотном режиме отложен до максимум первой декады марта этого года. У комиссии есть еще время, чтобы однозначно определить характер этой неисправности", — передает слова гендиректора пресс-служба Роскосмоса.

Областная газета Свердловской области

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