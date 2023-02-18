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Общество / Космос
18 февраля 2023, 18:14

Корабль "Союз МС-23" рекомендовано отправить на МКС 24 февраля

Корабль

Запуск корабля с Байконура предложено произвести в 3:34 утра по московскому времени. Фото: telegram-канал Роскосмоса

Совет главных конструкторов Ракетно-космической корпорации "Энергия" им. С. П. Королева (входит в ГК "Роскосмос") рекомендовал государственной комиссии запустить на Международную космическую станцию беспилотный корабль "Союз МС-23" 24 февраля.

Запуск с Байконура предложено произвести в 3:34 утра по московскому времени, сообщается в telegram-канале Роскосмоса.

"Союз МС-23" полетит на МКС, чтобы забрать экипаж корабля "Союз МС-22" (Сергей Прокопьев, Дмитрий Петелин, Франциско Рубио), на котором вышла из строя система охлаждения. В Роскосмосе отметили, что тщательно проверили радиатор "Союз МС-23", который находится в монтажно-испытательном корпусе 254-й площадки Байконура. Повреждений не выявлено.

Отметим, 15 декабря на пристыкованном к МКС "Союзе МС‑22" произошла разгерметизация охлаждающего контура, из-за чего у космонавтов были отменены выходы в открытый космос.  

Напомним, ранее планировалось, что "Союз МС-23" пристыкуется к МКС 22 февраля.

Областная газета Свердловской области

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