Роскосмос определил дату первого полета на Луну в современной России

На спутник Земли планируют отправить аппарат "Луна-25". Фото: Центр подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина

Первая в истории современной России миссия на Луну запланирована на 13 июля 2023 года. Роскосмос планирует запустить автоматическую станцию "Луна-25".

"Запуск космического аппарата "Луна-25" с учетом астрономического "окна" в 2023 году запланирован на 13.07.2023", — цитирует ТАСС пресс-службу госкорпорации.

Автоматический зонд планируют направить для исследований Луны — естественного спутника Земли — в район ее южного полюса. Модуль готовятся посадить недалеко от кратера Богуславского.

Отметим, запуск аппарата "Луна-25" переносился с сентября 2022 года. По данным Роскосмоса, график сдвигался из-за проблем в характеристиках доплеровского измерителя скорости и дальности — они не совпадали с требованиями технического задания. После этого прибор поставили в НПО "Лавочкина", где он прошел входной контроль и был установлен на космический аппарат.

Напомним, ранее стало известно, что уральский космонавт Сергей Прокопьев, находящий на МКС, вернется на Землю в сентябре.