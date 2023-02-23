Запуск космического корабля Crew Dragon с Андреем Федяевым к МКС перенесен на 27 февраля

Андрей Федяев в скафандре SpaceX, предназначенном для членов экипажа корабля Grew Dragon. Фото предоставлено Центром подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина

Об этом сообщает Госкорпорация “Роскосмос” со ссылкой на NASA. Ранее старт планировали произвести на день раньше, 26 февраля. Между тем, экипаж Crew-6 с российским космонавтом, уроженцем Серова Андреем Федяевым, уже прибыл на космодром во Флориде для полёта на Международную космическую станцию (МКС).

Вместе с Андреем в Космическом центре имени Кеннеди NASA находятся его коллеги по экипажу Crew-6 — астронавты Стивен Боуэн, Вуди Хобург и Султан аль-Нейади.

Как сообщили «Областной газете» в Центре подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина (ЦПК), накануне там состоялось заседание Межведомственной комиссии (МВК), на котором было принято решение о допуске космонавтов Андрея Федяева и Константина Борисова на МКС.

В состав комиссии вошли представители Госкорпорации «Роскосмос», Центра подготовки космонавтов, РКК «Энергия», Федерального медико-биологического агентства и других организаций ракетно-космической отрасли.

По результатам заседания МВК, российские члены экипажей Crew-6 американского коммерческого корабля Crew Dragon к выполнению космического полета на российском сегменте МКС по программам 68-й и 69-й длительных экспедиций на Международной космической станции подготовлены.

Напомним, в рамках соглашения о перекрестных полетах космонавт “Роскосмоса” Андрей Федяев входит в состав основного экипажа Crew-6, а Константин Борисов – дублирующего.

Запуск Crew Dragon ракетой-носителем Falcon-9 из Космического центра имени Кеннеди NASA планируется 27 февраля в 09:45 мск, его стыковка к узловому модулю Harmony американского сегмента МКС — 28 февраля в 10:29 мск.