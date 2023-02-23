Запуск космического корабля Crew Dragon с Андреем Федяевым к МКС перенесен на 27 февраля

Об этом сообщает Госкорпорация “Роскосмос” со ссылкой на NASA. Ранее старт планировали произвести на день раньше, 26 февраля. Между тем, экипаж Crew-6 с российским космонавтом, уроженцем Серова Андреем Федяевым, уже прибыл на космодром во Флориде для полёта на Международную космическую станцию (МКС).
Вместе с Андреем в Космическом центре имени Кеннеди NASA находятся его коллеги по экипажу Crew-6 — астронавты Стивен Боуэн, Вуди Хобург и Султан аль-Нейади.
Как сообщили «Областной газете» в Центре подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина (ЦПК), накануне там состоялось заседание Межведомственной комиссии (МВК), на котором было принято решение о допуске космонавтов Андрея Федяева и Константина Борисова на МКС.
В состав комиссии вошли представители Госкорпорации «Роскосмос», Центра подготовки космонавтов, РКК «Энергия», Федерального медико-биологического агентства и других организаций ракетно-космической отрасли.
По результатам заседания МВК, российские члены экипажей Crew-6 американского коммерческого корабля Crew Dragon к выполнению космического полета на российском сегменте МКС по программам 68-й и 69-й длительных экспедиций на Международной космической станции подготовлены.
Напомним, в рамках соглашения о перекрестных полетах космонавт “Роскосмоса” Андрей Федяев входит в состав основного экипажа Crew-6, а Константин Борисов – дублирующего.
Запуск Crew Dragon ракетой-носителем Falcon-9 из Космического центра имени Кеннеди NASA планируется 27 февраля в 09:45 мск, его стыковка к узловому модулю Harmony американского сегмента МКС — 28 февраля в 10:29 мск.
справка
Андрей Валерьевич ФЕДЯЕВ.
Российский космонавт-испытатель отряда Роскосмоса. Опыта космических полетов не имеет. До поступления в отряд космонавтов проходил службу в морской авиации Тихоокеанского флота. Военный летчик 2-го класса.
Родился 26 февраля 1981 года в Серове Свердловской области. В 1998 году окончил среднюю школу № 19 в Верхней Туре. В 1999 году поступил на факультет «Противолодочная авиация» Балашовского военного авиационного института.
Получил диплом инженера-пилота по специальности «Эксплуатация воздушного транспорта и управление воздушным движением».
Проходил службу в 317-м смешанном авиационном полку. До поступления в отряд космонавтов имел налёт более 500 часов.
- В 2010 году подавал заявление на поступление в отряд космонавтов, но зачислен не был.
- В 2012 году принял участие в первом открытом конкурсе по отбору в отряд космонавтов России. Был допущен в числе девяти претендентов к прохождению общекосмической подготовки.
- 16 июня 2014 года решением Межведомственной квалификационной комиссии ему была присвоена квалификация «космонавт-испытатель».
- Октябрь 2022 года - дублер космонавта Анны Кикиной в составе миссии Crew-5.
- В июле 2022 года назначен на полет в составе миссии Crew-6, во время которого станет вторым российским космонавтом, полетевшим на корабле SpaceX Crew Dragon.
Женат, воспитывает четверых сыновей.
Crew Dragon
Dragon 2 (также известный как Crew Dragon и Dragon V2) — американский многоразовый пилотируемый космический корабль компании SpaceX, основателем, генеральным директором и главным инженером которой является американский предприниматель, инженер и миллиардер Илон Маск.
Разработан по заказу NASA. Предназначен для доставки на МКС экипажа до четырех человек и возвращения их на Землю. Выводится на орбиту ракетой-носителем Falcon 9 со стартового комплекса в Космическом центре имени Кеннеди. Спускаемая капсула возвращается на Землю приводнением.
На 2022 год в парке SpaceX имеется четыре корабля этой серии: Endeavour, Resilience, Endurance и Freedom.
Первый испытательный запуск Dragon 2 выполнен 2 марта 2019 года без экипажа. 30 мая 2020 года начался испытательный пилотируемый полет с двумя астронавтами на борту, 31 мая корабль пристыковался к американскому модулю Harmony МКС, а 2 августа 2020 года успешно приводнился в Мексиканском заливе.