Темы дня

Общество / Космос
23 февраля 2023, 15:44

Запуск космического корабля Crew Dragon с Андреем Федяевым к МКС перенесен на 27 февраля

Андрей Федяев в скафандре SpaceX, предназначенном для членов экипажа корабля Grew Dragon. Фото предоставлено Центром подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина

Андрей Федяев в скафандре SpaceX, предназначенном для членов экипажа корабля Grew Dragon. Фото предоставлено Центром подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина

Об этом сообщает Госкорпорация “Роскосмос” со ссылкой на NASA. Ранее старт планировали произвести на день раньше, 26 февраля. Между тем, экипаж Crew-6 с российским космонавтом, уроженцем Серова Андреем Федяевым, уже прибыл на космодром во Флориде для полёта на Международную космическую станцию (МКС).

Вместе с Андреем в Космическом центре имени Кеннеди NASA находятся его коллеги по экипажу Crew-6 — астронавты Стивен Боуэн, Вуди Хобург и Султан аль-Нейади.

Как сообщили «Областной газете» в Центре подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина (ЦПК), накануне там состоялось заседание Межведомственной комиссии (МВК), на котором было принято решение о допуске космонавтов Андрея Федяева и Константина Борисова на МКС.

В состав комиссии вошли представители Госкорпорации «Роскосмос», Центра подготовки космонавтов, РКК «Энергия», Федерального медико-биологического агентства и других организаций ракетно-космической отрасли.

По результатам заседания МВК, российские члены экипажей Crew-6 американского коммерческого корабля Crew Dragon к выполнению космического полета на российском сегменте МКС по программам 68-й и 69-й длительных экспедиций на Международной космической станции подготовлены.

Напомним, в рамках соглашения о перекрестных полетах космонавт “Роскосмоса” Андрей Федяев входит в состав основного экипажа Crew-6, а Константин Борисов – дублирующего. 

Запуск Crew Dragon ракетой-носителем Falcon-9 из Космического центра имени Кеннеди NASA планируется 27 февраля в 09:45 мск, его стыковка к узловому модулю Harmony американского сегмента МКС — 28 февраля в 10:29 мск.

справка 

Андрей Валерьевич ФЕДЯЕВ.

Российский космонавт-испытатель отряда Роскосмоса. Опыта космических полетов не имеет. До поступления в отряд космонавтов проходил службу в морской авиации Тихоокеанского флота. Военный летчик 2-го класса.

Родился 26 февраля 1981 года в Серове Свердловской области. В 1998 году окончил среднюю школу № 19 в Верхней Туре. В 1999 году поступил на факультет «Противолодочная авиация» Балашовского военного авиационного института.

Получил диплом инженера-пилота по специальности «Эксплуатация воздушного транспорта и управление воздушным движением».

Проходил службу в 317-м смешанном авиационном полку. До поступления в отряд космонавтов имел налёт более 500 часов.

  • В 2010 году подавал заявление на поступление в отряд космонавтов, но зачислен не был.
  • В 2012 году принял участие в первом открытом конкурсе по отбору в отряд космонавтов России. Был допущен в числе девяти претендентов к прохождению общекосмической подготовки.
  • 16 июня 2014 года решением Межведомственной квалификационной комиссии ему была присвоена квалификация «космонавт-испытатель».
  • Октябрь 2022 года - дублер космонавта Анны Кикиной в составе миссии Crew-5. 
  • В июле 2022 года назначен на полет в составе миссии Crew-6, во время которого станет вторым российским космонавтом, полетевшим на корабле SpaceX Crew Dragon.

Женат, воспитывает четверых сыновей.

Crew Dragon

Dragon 2 (также известный как Crew Dragon и Dragon V2) — американский многоразовый пилотируемый космический корабль компании SpaceX, основателем, генеральным директором и главным инженером которой является американский предприниматель, инженер и миллиардер Илон Маск.

Разработан по заказу NASA. Предназначен для доставки на МКС экипажа до четырех человек и возвращения их на Землю. Выводится на орбиту ракетой-носителем Falcon 9 со стартового комплекса в Космическом центре имени Кеннеди. Спускаемая капсула возвращается на Землю приводнением.

На 2022 год в парке SpaceX имеется четыре корабля этой серии: Endeavour, Resilience, Endurance и Freedom.

Первый испытательный запуск Dragon 2 выполнен 2 марта 2019 года без экипажа. 30 мая 2020 года начался испытательный пилотируемый полет с двумя астронавтами на борту, 31 мая корабль пристыковался к американскому модулю Harmony МКС, а 2 августа 2020 года успешно приводнился в Мексиканском заливе.

Областная газета Свердловской области
Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
23.02.2023, 17:52 / Общество
На Тюменском тракте грузовик устроил ДТП с тремя машинами
23.02.2023, 16:35 / Общество
Во время рейда екатеринбургские полицейские нашли майнинговую ферму
23.02.2023, 15:50 / Общество
Свердловские ветстанции проводят льготную стерилизацию домашних животных
23.02.2023, 14:45 / Общество
На Среднем Урале завершился телемарафон в поддержку жителей Донбасса и участников спецоперации
23.02.2023, 13:59 / Общество
В Свердловской области выявлено 420 новых случаев коронавируса