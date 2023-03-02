Два космонавта Роскосмоса отправятся на МКС на кораблях Crew Dragon

Перекрестные полеты с участием российских космонавтов продолжатся в 2023 и 2024 годах. Фото: telegram-канал Госкорпорация "Роскосмос"

В рамках перекрестных полетов между Роскосмосом и NASA на Международную космическую станцию (МКС) на кораблях Crew Dragon отправятся российские космонавты Константин Борисов и Александр Гребенкин.

На околоземную орбиту Константин Борисов отправится в составе миссии Crew-7. Полет запланирован на вторую половину 2023 года. Александр Гребенкин на МКС отправится в первом полугодии 2024 года. Он включен в состав миссии Crew-8, сообщает Роскосмос.

Напомним, ранее космонавты МКС встретили беспилотный корабль "Союз МС-23".