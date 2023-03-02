Уральский космонавт Андрей Федяев отправился на МКС на корабле Crew Dragon

Серовчанин Андрей Федяев стал вторым российским космонавтом, летавшем на космическом корабле Илона Маска. Фото: пресс-служба Центра подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина

Сегодня с площадки Космического центра имени Кеннеди NASA в штате Флорида выполнен пуск ракеты-носителя Falcon-9 с пилотируемым кораблем Crew Dragon. Он доставит на Международную космическую станцию (МКС) экипаж миссии Crew-6. В составе — космонавт Роскосмоса Андрей Федяев.

Уроженец Серова (Свердловская область) Андрей Федяев стал 22-м российским космонавтом, летавшим на американском космическом корабле, и вторым, который отправился на МКС на Crew Dragon. Также на борту корабля находятся астронавты NASA Стивен Боуэн и Вуди Хобург, астронавт ОАЭ Султан аль-Нейади.

Корабль Crew Dragon вышел на заданную орбиту, отделение от второй ступени ракеты прошло в штатном режиме, сообщает Роскосмос.

Фото: telegram-канал Госкорпорация "Роскосмос"

Стыковка Crew Dragon к узловому модулю Harmony американского сегмента МКС запланирована на 3 марта. На станции экипаж ждут космонавты Роскосмоса Сергей Прокопьев, Дмитрий Петелин и Анна Кикина, астронавты NASA Франциско Рубио, Николь Манн и Джош Кассада и астронавт JAXA Коити Ваката.

Фото: telegram-канал Госкорпорация "Роскосмос"

Ранее сообщалось о том, что космонавт из Екатеринбурга Сергей Прокопьев, возглавляющий 68-ю длительную экспедицию на Международной космической станции, сможет вернуться на Землю не раньше сентября.