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Общество / Космос
3 марта 2023, 13:30

Уральский космонавт Андрей Федяев прибыл на МКС

Полет

Андрей Федев вошел в состав экипажа корабля Crew Dragon. Фото: telegram-канал ГК "Роскосмос"

Свердловский космонавт Андрей Федяев прибыл на Международную космическую станцию (МКС) в составе экипажа корабля Crew Dragon. В 09:40 мск произошла стыковка Crew Dragon с модулем Harmony американского сегмента на МКС, сообщает telegram-канал ГК "Роскосмос".

Также вместе с российским космонавтом Андреем Федяевым на МКС прилетели астронавты NASA Стивен Боуэн, Вуди Хобург и астронавт из Объединенных Арабских Эмиратов Султан аль-Нейади.

Как только будут открыты переходные люки, прибывший экипаж присоединится к коллегам 68-й длительной экспедиции на МКС. Сейчас на станции находятся космонавты Роскосмоса Сергей Прокопьев, Дмитрий Петелин и Анна Кикина, а также астронавты NASA Франциско Рубио, Николь Манн и Джош Кассада и JAXA (Японское агентство аэрокосмических исследований. — Прим. ред.) Коити Ваката.

Напомним, пилотируемый корабль Crew Dragon был направлен на МКС накануне с площадки Космического центра имени Кеннеди NASA.

Областная газета Свердловской области

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