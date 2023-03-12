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12 марта 2023, 12:28

Российский космонавт Анна Кикина вернулась на Землю

Корабль Crew Dragon

Анна Кикина прилетела на Землю на корабле Crew Dragon. Фото: telegram-канал Роскосмоса

Космонавт Анна Кикина вернулась на Землю на пилотируемом корабле Crew Dragon вместе с экипажем миссии Crew-5, сообщается в telegram-канале Роскосмоса.

Корабль приводнился в 5:02 утра по московскому времени в Мексиканском заливе возле города Тампа (штат Флорида, США). Вместе с Анной Кикиной на Землю вернулись астронавты Николь Манн, Джош Кассада и Коити Ваката. На Международной космической станции они проработали 157 суток.

Видео: telegram-канал Роскосмоса

Анна Кикина стала первым российским космонавтом за 21 год, кто вернулся с околоземной орбиты на американском корабле. До этого только однажды использовался шаттл "Индевор", на котором в 2002 году приземлились Валерий Корзун и Сергей Трещев.

Напомним, ранее на МКС прибыл уральский космонавт Андрей Федяев.

Областная газета Свердловской области

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