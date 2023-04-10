Пассажирам Екатеринбургского метро станции объявляют с орбиты МКС

Голос знаменитого земляка слышат пассажиры екатеринбургской подземки. Фото: Галина Соловьева

Станции метрополитена в Екатеринбурге теперь объявляет космонавт Сергей Прокопьев. Запись его голоса сделали на борту МКС, где он руководит 68-й длительной экспедицией.

"В преддверии Дня космонавтики, который отмечается 12 апреля, в метрополитене Екатеринбурга изменили привычную горожанам озвучку станций. Теперь об остановках поезда жителей и гостей уральской столицы предупреждает космонавт Сергей Прокопьев", — говорится в официальном telegram-канале Екатеринбургского метрополитена.

Сергей Прокопьев — первый космонавт из Екатеринбурга, который отправился на околоземную орбиту. До него в космос летали всего четыре человека, так или иначе связанных со Свердловской областью.

Сейчас космонавт находится на Международной космической станции. Вместе с Дмитрием Петелиным и Франциско Рубио они отправились на МКС в сентябре 2022 года и вернутся на Землю 27 сентября этого года.

Напомним, недавно уральский космонавтов перепарковал космический корабль в прямом эфире.