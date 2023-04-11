Российский экипаж с борта МКС ответил на вопросы "Областной газеты"

"Областная газета" подготовила интервью с уральскими космонавтами, находящимися на МКС. Фото: ГК "Роскосмос"

Впервые в истории на Международной космической станции работает уральский экипаж.

Командир Сергей Прокопьев и бортинженер Андрей Федяев — свердловчане, уроженцы Екатеринбурга и Серова. А бортинженер Дмитрий Петелин — выпускник Южно-Уральского госуниверситета, прожил 6 лет в Челябинске.

Помогает ли такое "землячество" лучше понимать друг друга? В канун Международного дня авиации и космонавтики в эксклюзивном интервью корреспонденту "Областной газеты" Екатерине Хожателевой космонавты рассказали о работе на околоземной орбите.

Любопытные подробности читайте в номере "Областной газеты" за 12 апреля.

Видео: "Областная газета"