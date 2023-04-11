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Общество / Космос
11 апреля 2023, 15:23

Российский экипаж с борта МКС ответил на вопросы "Областной газеты"

Космонавты на МКС

"Областная газета" подготовила интервью с уральскими космонавтами, находящимися на МКС. Фото: ГК "Роскосмос"

Впервые в истории на Международной космической станции работает уральский экипаж.

Командир Сергей Прокопьев и бортинженер Андрей Федяев — свердловчане, уроженцы Екатеринбурга и Серова. А бортинженер Дмитрий Петелин — выпускник Южно-Уральского госуниверситета, прожил 6 лет в Челябинске.  

Помогает ли такое "землячество" лучше понимать друг друга? В канун Международного дня авиации и космонавтики в эксклюзивном интервью корреспонденту "Областной газеты" Екатерине Хожателевой космонавты рассказали о работе на околоземной орбите.

Любопытные подробности читайте в номере "Областной газеты" за 12 апреля. 

Видео: "Областная газета"

Областная газета Свердловской области

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