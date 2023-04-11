Екатеринбург готовится отпраздновать День космонавтики

В школах и колледжах ко Дню космонавтики пройдут классные часы и интеллектуальные игры. Фото: Павел Ворожцов

В День космонавтики в уральской столице пройдут выставки, кинопоказы, флешмоб, автопробег и интеллектуальные игры. Об этом сообщает департамент информационной политики Свердловской области.

В мультимедийном историческом парке "Россия — моя история" на большом экране в холле первого этажа 12 апреля в течение всего дня будут транслировать фильмы студии Роскосмоса. Присоединиться к просмотру можно бесплатно и в любой момент. Гости, в частности, увидят записи трансляций выходов в открытый космос и интервью с космонавтами.

На этой же площадке 15 апреля в 13:00 пройдет онлайн-лекция "Полет до Луны и обратно за 120 дней", ее прочитает начальник сектора летно-испытательного отдела ракетно-космического предприятия "Энергия" Дарья Жидова. Она расскажет об опыте участия в международном изоляционном эксперименте Sirius-19.

В этот же день в 15:30 в парке начнется сборная экскурсия "История советской ракетной техники и космонавтики". Желающим ее посетить надо будет купить единый входной билет, который также позволит осмотреть все действующие экспозиции парка "Россия — моя история".

12 апреля в сквере "Дружбы народов" у Уральского государственного педагогического университета экологическое движение "Екатеринбург — чистый город" организует субботник. После уборки активисты выстроятся в слово "Поехали!".

Автопробег по проспекту Космонавтов до школы № 112 проведет общественная организация "Офицеры России". В нем примут участие представители молодежных, ветеранских, патриотических организаций. Они также возложат цветы к памятнику Юрию Гагарину на территории школы.

В школах и колледжах ко Дню космонавтики пройдут классные часы и интеллектуальные игры. Так, Екатеринбургский монтажный колледж накануне Дня космонавтики проведет турнир "УМникУМ" с заданиями на знание основ космонавтики и астрономии.

Напомним, по улицам столицы Урала верующие пронесут икону святой великомученицы Екатерины, которая побывала в космосе.